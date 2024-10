Descubre cómo luce Nicolas Cage como Spider-Man Noir

Luego de que Nicolas Cage nos sorprendiera con su papel en Longlegs, ahora da un salto al Spider-Verso donde interpretará a Spider-Noir en la nueva producción live-action de Marvel.

No es sorpresa para nadie que Spider-Man y sus diversas variantes sean algunos de los personajes más icónicos de la historia del cómic.

Sin embargo, a veces olvidamos que aún existen muchas historias que contar, como la de Spider-Man Noir. Un personaje que hasta antes de la película Spider-Man: un nuevo universo no gozaba de tanta popularidad.

Ahora Nicolas Cage, quien ya le prestó su voz al arácnido en la película animada, será el encargado de darle vida en la nueva serie, ambientada en la Nueva York de los años treinta, después de la Gran Depresión.

A diferencia de las producciones de Spider-Man de los últimos años, esta tendrá un toque oscuro y nostálgico. Las primeras imágenes del set, captadas por JustJared, muestran a Cage en un ambiente que evoca la década de 1930.

New looks at Nicholas Cage on the set of ‘SPIDER-MAN NOIR’. pic.twitter.com/uO8q0Fzgp6

— MCU Film News (@MCUFilmNews) October 3, 2024