¿Deadpool será el protagonista de un nuevo especial de Navidad?

¿Recuerdas el especial de Navidad Érase una vez Deadpool, estrenado en 2018? Pues bien, luego de una serie de fotos y videos compartidos por Ryan Reynolds en Instagram, hay razones para creer que Deadpool podría regresar a finales de este año.

Lee: ¿Qué pasó con el videojuego de Deadpool lanzado hace más de 10 años?

Como es costumbre, Ryan Reynolds se ha mostrado en Instagram con su traje, acompañado de Leslie Uggams, mejor conocida como Blind Al.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las publicaciones fueron las decoraciones navideñas en el fondo, un contenedor de palomitas de Wolverine sobre la mesa y un frasco de pepinillos.

ARE WE GETTING A DEADPOOL CHRISTMAS SPECIAL ???? GUYS pic.twitter.com/vBRIUQxJNq

— melissa ☆ (@wadesknife) October 23, 2024