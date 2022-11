‘Deadpool 3’ podría contar con los primeros 4 Fantásticos de Fox

Deadpool es un mercenario, antihéroe y supervillano del Universo Cinematográfico de Marvel, cuya primera cinta se estrenó en 2016 alcanzando el éxito mundial, por lo que se lanzó una segunda parte en el 2018, dejando a todo aquel que la vio igual de satisfecho que con la primera parte, lo que a su vez ocasionó que millones de personas exigieran una tercera parte.

Lo que se sabe de Deadpool 3

Además de que la película por sí sola está más que confirmada, por declaraciones de Ryan Reynolds sabemos que podría comenzar a filmarse a mediados del 2023; además de que también son seguras ya algunas participaciones dentro de la película, como por ejemplo la de Hugh Jackman como Wolverine.

Algo que también es bastante probable es la aparición de la cantante Taylor Swift, pues además de que se le ha mencionado en filmes anteriores del antihéroe, Ryan Reynolds anunció la aparición de Hugh Jackman en un video, filmado en la misma casa donde se filmó el corto All Too Well: The Short Film, dirigido por la joven cantante.

También tenemos asegurada parte de la producción de esta tercera entrega, que será dirigida por Shawn Levy, con guion de las hermanas Wendy y Lizzie Molyneux, además de la colaboración de los escritores que participaron en las primeras dos entregas de Deadpool.

Los 4 Fantásticos en Deadpool 3

Nuevamente, hablamos sobre multiversos. Y es que nadie puede negar que al cine de superhéroes le ha funcionado exageradamente bien; no olvidemos el éxito que tuvieron los multiversos de Spider-Man y de Doctor Strange, que desataron otra serie de cameos y crossovers igual de icónicos.

De acuerdo con el insider Daniel RPK, quien es conocido por filtrar avances cinematográficos de las películas de Marvel, Deadpool 3 contará con la participación de los 4 Fantásticos, personajes de esa primera versión cinematográfica de Fox conformada por Jessica Alba, Chris Evans, Ioan Gruffudd y Michael Chiklis.

Aunque es verdad que hasta el momento no hay nada confirmado al respecto, se sabe que como Disney compró Fox, ahora puede hacerse de algunos de sus personajes.

Además, los multiversos, cameos y crossovers se han potenciado, por lo que no sería difícil que esto sucediera. Lo cierto es que como Chris Evans está interpretando al Capitán América, muchas dudas quedan sobre su aparición como la Antorcha Humana.

Deadpool 3 se vuelve más tentadora y ya queremos verla. ¿Quién es tu personaje favorito de Deadpool?

