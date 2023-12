Conoce los errores históricos en tus películas favoritas

By

¡Bienvenidos, queridos lectores! Hoy nos adentramos en un fascinante recorrido por el mundo del cine, pero no para hablar de actores o directores destacados, sino para enfocarnos en dos de los aspectos más visibles –y a veces descuidados– de la gran pantalla: el vestuario y la utilería.

A lo largo de la historia, hemos sido testigos de errores de vestuario que han dejado su marca en las producciones cinematográficas más emblemáticas.

En este artículo nos sumergiremos en algunos de los errores más llamativos que captaron la atención de los espectadores.

Prepárate para conocer momentos curiosos e inesperados en el vestuario cinematográfico.

Errores temporales en el cine

Corazón valiente y las faldas equivocadas

Comenzamos este viaje en el tiempo recordando la aclamada película Corazón valiente. A pesar de su detallada reconstrucción histórica, hubo un pequeño detalle que escapó a los ojos más avispados.

En varias escenas, los extras usaban faldas escocesas, conocidas como kilts, con un patrón de tela denominado tartán.

Sin embargo, ese patrón en particular no se popularizó hasta varios siglos después de la época retratada en la película. Un error anacrónico que no pasó desapercibido para los cinéfilos más observadores.

Baile caliente y los shorts de la discordia

Saltamos a los años ochenta y recordamos la icónica película Baile caliente, que nos hizo vibrar con su historia de amor y bailes sensuales.

Un error muy notorio de esta película se encuentra en el departamento de vestuario. En una de las escenas se muestra a Jennifer Grey vistiendo un par de shorts de mezclilla.

El error está en que la película está ambientada a principios de los años sesenta. Sorprendentemente, este tipo de shorts no se fabricaban en la época en la que se desarrolla la trama.

Un pequeño desliz temporal que quedó grabado en la memoria de los fanáticos de la cinta.

Titanic y los célebres cuadros

Nos trasladamos al año 1912 para embarcarnos en el majestuoso y trágico viaje del Titanic. Esta película nos cautivó al público con su romántica historia y su imponente escenografía.

Sin embargo, en una escena de la cinta, vemos a Rose repasando su colección de obras de arte, entre las que se encuentran Las señoritas de Avignon de Picasso y una parte de los Nenúfares de Monet.

Estas obras, que posteriormente se hunden junto con el barco, obviamente no terminaron en el fondo del Atlántico, ya que actualmente se exhiben en París y en el MoMA de Nueva York.

Lo interesante aquí no es la ubicación actual de las obras, sino el hecho de que James Cameron, director de la cinta, tuvo que pagar derechos de autor para incluir estas famosas pinturas en la película.

Django sin cadenas y las gafas de sol

A pesar de que las gafas que luce Jamie Foxx en la película Django sin cadenas son icónicas y ayudan a definir la apariencia del personaje, cabe destacar que dichos objetos no existían a mediados del siglo XIX en Estados Unidos.

Conscientes del estilo inconfundible de Quentin Tarantino, es posible que esta imprecisión haya sido intencional. Se dice que se trata de un homenaje a Charles Bronson, quien utiliza esas gafas en la película El desafío del búfalo blanco.

Es importante tener en cuenta que las gafas de sol con cristales tintados no se popularizaron hasta mediados del siglo XX.

Este pequeño detalle puede pasar desapercibido para algunos, pero demuestra una vez más la habilidad del director para fusionar estilos y referencias en sus obras cinematográficas.

Estos ejemplos son solo una muestra de que a pesar de los exhaustivos procesos de producción y la atención a los detalles, siempre existe la posibilidad de cometer algún error.

Sin embargo, estos errores también nos recuerdan la complejidad de la producción cinematográfica y el enorme desafío que conlleva recrear épocas y contextos históricos de manera precisa.

En última instancia, estos errores nos invitan a disfrutar del cine como lo que es: una forma de entretenimiento en la que algunas imperfecciones pueden coexistir con la magia que nos transporta a otros mundos y tiempos.

Espero que hayas disfrutado de este recorrido por los errores históricos más llamativos del cine.

¿Has notado algún otro error curioso en alguna película? ¡Cuéntanos en los comentarios!

