¡Confirmado! ‘Only Murders in the Building’ tendrá quinta temporada

By

¡Es oficial! Only Murders in the Building, la exitosa serie de misterio protagonizada por Steve Martin, Martin Short y Selena Gomez, se renueva para una quinta temporada.

Te contamos todos los detalles sobre esta maravillosa noticia.

Only Murders in the Building: la serie que robó nuestra atención

Desde su estreno, Only Murders in the Building ha sido aclamada por la crítica y ha acumulado un impresionante número de nominaciones a los premios Emmy. En particular, la tercera temporada, que obtuvo 21.

La serie, creada por Steve Martin y John Hoffman, se ha convertido en un fenómeno cultural, logrando un equilibrio perfecto entre el humor y el drama detectivesco.

Con un elenco lleno de química y una trama que sabe cómo sorprender en cada giro, esta serie ha demostrado que las historias de crímenes no tienen que ser sombrías para atrapar al público.

Así también, lo que hace única a la serie es su enfoque fresco y divertido sobre el género de misterio.

En la trama, Charles (Martin), Oliver (Short) y Mabel (Gomez), tres vecinos obsesionados con los pódcast sobre crímenes, se ven envueltos en asesinatos reales dentro de su edificio.

A medida que investigan, no solo descubren más sobre los crímenes, sino también sobre ellos mismos, lo que añade una capa emocional a la historia.

Nuevas caras y más misterio

La recientemente estrenada cuarta temporada lleva a los personajes a Hollywood, donde un estudio prepara una película sobre su pódcast. Sin embargo, los eventos los llevan de vuelta a Nueva York, donde nuevas aventuras suceden.

Esta temporada cuenta con un elenco estelar, que incluye a Meryl Streep, Eugene Levy, Zach Galifianakis, Eva Longoria, Richard Kind, Melissa McCarthy, Kumail Nanjiani y Molly Shannon.

Y la quinta temporada promete mantener el mismo nivel de intriga y entretenimiento. El equipo de guionistas ya está trabajando en los nuevos episodios, que se espera se estrenen el próximo verano.

Así, con la confirmación de una quinta temporada, puedes esperar más giros inesperados, humor ingenioso y, por supuesto, más asesinatos por resolver.

Mientras se conocen nuevos detalles, ¿qué te parece ver algunas de las películas en las que ha participado Steve Martin, uno de los creadores de Only Murders in the Building? Disfruta:

Cuéntanos, ¿qué te parece el anuncio de una nueva temporada de Only Murders in the Building?

