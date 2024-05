¿Qué hace diferente al Superman de James Gunn?

Tras varios meses de especulaciones, por fin conocemos las primeras imágenes de David Corenswet como el Hombre de Acero.

Aunque había muchas dudas sobre si David Corenswet era el sucesor ideal de Henry Cavill, con su primera aparición vistiendo el traje que lo acompañará durante los siguientes años, le ha regresado el entusiasmo a los fans de DC.

Esto se debe, a que tanto su expresión de cansancio como su nueva vestimenta (llena de suciedad y desgaste) reflejan a un Superman más humano que mezcla elementos clásicos del cómic como el calzoncillo rojo con toques más modernos que dan la impresión de que lleva una armadura.

David Corenswet’s Superman will have the trunks. pic.twitter.com/bmgtSBYyE5

— DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 6, 2024