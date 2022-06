Christian Bale pone condiciones para ser Batman otra vez

By

Luego de que en el año 2012 saliera la última película de trilogía de Batman dirigida por Christopher Nolan, la cinta protagonizada por Robert Pattinson es ahora la nueva cara de uno de los personajes más icónicos de la cultura popular y de los cómics.

La trilogía de Christopher Nolan

Recordemos que son tres las películas que componen la trilogía del cineasta británico, protagonizadas por Christian Bale:

Batman inicia (2005)

Batman: el caballero de la noche (2008)

Batman: el caballero de la noche asciende (2012)

Y aunque son escasas las probabilidades de que Christian Bale regrese como Batman,

el actor dijo que en caso de que Christopher Nolan se lo pidiera, volvería a interpretar al personaje. Lo anterior debido a que el periodo en que salieron las películas fue uno de los más productivos y satisfactorios de toda su carrera, por lo que Bale no dudaría en volver a trabajar con su amigo y director Christopher Nolan.

¿Habrá nuevo proyecto de Batman con Christian Bale involucrado?

“Todo depende de la decisión de Christopher. Si volviera a hacerlo y me eligiera, definitivamente lo consideraría. Ese es nuestro pacto, y seré fiel a mi palabra. Y aunque dijimos que solo haríamos tres películas, siempre me he planteado la posibilidad de regresar solo si se encuentra él”

Esto fue lo que dijo Christian Bale en entrevista. Por lo pronto solo queda esperar más noticias de este proyecto que, por ahora, luce casi imposible. Mientras tanto, puedes disfrutar de las últimas películas de Batman en compra o en renta a través de Claro video.

Cuéntanos, ¿te gustaría ver de nuevo a Christian Bale interpretando a Batman?

