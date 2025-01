Así es como se ve el nuevo Batman de James Gunn

Aunque hace unos días conocimos el nuevo aspecto que tendrá Superman en su próxima película, una de las mayores incógnitas sigue siendo cómo lucirá Batman en el renovado Universo DC (DCU) creado por James Gunn.

Afortunadamente, no hemos tenido que esperar hasta el estreno de The Brave and the Bold (2028) para obtener algunas pistas, ya que recientemente tuvimos la inesperada oportunidad de echar un vistazo al nuevo aspecto del Caballero Oscuro.

Un vistazo a la nueva era del Caballero Oscuro en la DCU

Si has seguido de cerca las novedades de DC, seguramente has escuchado hablar de Creature Commandos, la nueva serie animada de acción y humor negro que presenta a un peculiar equipo de monstruos al estilo del Escuadrón Suicida.

Sin embargo, lo que nadie sabía es que, en un sexto episodio, se nos regalaría un inesperado flashback de Batman enfrentándose al Doctor Phosphorus, un villano clásico de Ciudad Gótica.

Sin necesidad de diálogos, el Caballero Oscuro aparece bajo el resplandor de un rayo, evocando la icónica escena de Batman: la serie animada (1992), tal como puedes ver en el video a continuación.

A diferencia del Batman melancólico y estilizado de Robert Pattinson, este Caballero Oscuro se distingue por su capa larga, un cinturón utilitario y un físico imponente.

Según Screen Rant, aunque esta aparición pueda parecer un detalle menor, James Gunn ha señalado que los personajes que aparezcan en Creature Commandos pueden no lucir idénticos en las películas, pero estarán bastante cerca de sus versiones definitivas.

Esto tiene sentido, ya que la primera película de Batman en este nuevo universo será The Brave and the Bold, una cinta que incluirá a Damian, el hijo de Bruce Wayne, como Robin.

Por lo tanto, aunque aún no sabemos cómo lucirá su traje, lo que sí sabemos es que veremos a un Batman experimentado, muy distinto a la versión de Pattinson, pero al mismo tiempo, muy similar al de Ben Affleck.

¿Cuándo podremos ver al nuevo Batman del DCU?

Con The Batman II de Pattinson retrasada hasta 2027, lo más probable es que no veamos The Brave and the Bold sino hasta 2028.

Mientras tanto, si quieres ver algunas de las versiones más parecidas al nuevo Batman, te recomendamos las siguientes películas:

Cuéntanos, ¿cómo crees que lucirá Batman en el nuevo Universo de DC?

