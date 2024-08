Anya Taylor-Joy vuelve a protagonizar una serie, esto sabemos

By

Anya Taylor-Joy, la talentosa actriz que conquistó al mundo con su papel en Gambito de dama (2020), está lista para regresar con una nueva y emocionante serie.

¿De qué tratará? Te contamos más detalles.

Cómo matar a tu familia: una historia con un toque oscuro

La nueva serie que protagonizará Anya Taylor-Joy se llama Cómo matar a tu familia (How to Kill Your Family) y está basada en la exitosa novela homónima de la escritora Bella Mackie. Esta producción será un thriller oscuro y lleno de giros inesperados.

La serie, que constará de ocho episodios, fue anunciada durante el Festival de Televisión de Edimburgo y ha generado gran expectativa entre fans del género.

Taylor-Joy interpretará a Grace Bernard, una joven con una familia complicada y un oscuro deseo de venganza. La trama sigue a Grace mientras planea meticulosamente un macabro plan, utilizando métodos ingeniosos para llevar a cabo su misión.

La novela de Mackie, publicada en 2021, se convirtió rápidamente en un best seller gracias a su mezcla de humor negro y suspenso.

La adaptación promete mantener el tono irreverente y mordaz del libro, mientras explora los motivos y la psicología detrás de las acciones de Grace.

Un equipo de lujo detrás de la producción de Cómo matar a tu familia

La serie no solo cuenta con la actuación estelar de Anya Taylor-Joy, sino también con un equipo de producción de primer nivel.

Emma Moran, conocida por su trabajo en Soy extraordinaria (2023), será la guionista principal y productora ejecutiva de la serie.

Además, la propia Taylor-Joy se unirá a la producción ejecutiva junto con Bella Mackie, Sally Woodward Gentle, Lizzie Rusbridger y Lee Morris.

En un comunicado, Taylor-Joy expresó su entusiasmo por el proyecto, donde declaró: Tan pronto como di vuelta a la última página, supe que tenía que ser parte de esta historia.

Con un equipo tan talentoso y una trama cautivadora, Cómo matar a tu familia será un estreno extraordinario. Mantente pendiente a la fecha de estreno y más actualizaciones sobre esta emocionante producción.

Cuéntanos, ¿cuál es tu película favorita de Anya Taylor-Joy?

