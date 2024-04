¿Anne Hathaway confirmó ‘Diario de una princesa 3’?

By

Diario de una princesa cambió la vida de todas las niñas que crecieron en los 2000, haciendo que miles pensaran que podrían llegar a ser parte de la realeza, y desde entonces, hemos esperado el cierre de la trilogía.

Una princesa en Genovia: de chica normal a la realeza

La primera entrega de estas icónicas películas, se estrenó en 2001, con una joven Anne Hathaway y la leyenda del cine Julie Andrews como protagonistas.

Diario de una princesa nos cuenta la historia de una típica adolescente nerd que vive el día a día con su mejor amiga.

No obstante, luego de enterarse de la muerte de su padre, Mia recibe una extraña noticia de su abuela a quien por cierto, jamás había visto:

A raíz de esto, Mia deberá dejar su vida normal para ser la próxima princesa de Genovia; un país que ni siquiera sabía que existía.

Desde ese momento, la protagonista inicia un viaje que la lleva a cambiar su aspecto, aprender nuevos modales, y dejar San Francisco para vivir en Europa por el resto de sus días.

Pero, como toda adolescente, en cierto punto es demasiado para ella y comete errores que causan el rechazo de la aristocracia de Genovia; que no la quiere como su princesa y tampoco como su futura reina.

Y aunque eventualmente logra revertir la situación, en la segunda película, debe elegir con quién casarse, para así, poder convertirse finalmente en la reina de Genovia.

Sin embargo, tras una serie de romances y malas decisiones, Mia elige seguir el camino de su abuela, quien a pesar de la muerte del rey, pudo gobernar por sí sola. De esta forma, mientras cancelaba su boda, logra convencer a todos que una mujer no necesita estar casada para ser capaz de liderar el reino.

¿Qué podemos esperar de la tercera parte de Diario de una princesa?

Aunque en Diario de una princesa 2, nos quedamos con una Mia Thermopolis mucho más madura, convertida en una adulta joven. Muchas fans que crecieron con ella, quieren verla convirtiéndose en adulta, lidiando con nuevas responsabilidades y el glamour que implica ser una reina.

Esto Anne Hathaway lo tiene clarísimo, por eso, en entrevista para V magazine en el marco del estreno de The Idea of You habló sobre su exitosa carrera con más de 50 películas, que van desde grandes blockbusters, hasta películas independientes de bajo presupuesto.

Pero una de las cosas que más destacaron, fue el hecho de que planteara la posibilidad de volver a ser la princesa Mia.

Recalcando que siempre se sintió muy cómoda y que gran parte de eso, es porque tuvo la posibilidad de ser creativa con el personaje. Por lo que regresar a este papel, le gustaría que fuera con el mismo equipo:

“Eso es todo lo que puedo decir, no hay nada que anunciar aún, pero estamos en un buen lugar”, comentó.

¿De qué trataría la nueva película?

Aunque aún es difícil saber cuál sería la historia con certeza, siguiendo el ejemplo de las dos primeras películas, lo más probable es que veamos una historia donde Mia se sienta más cómoda gobernando; pero al mismo tiempo, añorando regresar a la época donde todo era más sencillo junto a sus amigos y su abuela.

Incluso, algunos fans han mencionado que podríamos ver a Mia Thermopolis en una nueva faceta, como reina, mujer e incluso como madre.

De cualquier forma, lo único que nos queda es esperar a que este anuncio sea oficial.

Cuéntanos, ¿Diario de una princesa también fue tu película favorita de la infancia?

