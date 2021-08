4 secretos que no notaste en el tráiler de ‘Spider-Man: No Way Home’

Marvel Studios sorprendió con el lanzamiento del tráiler de 'Spider-Man No Way Home' y con él, un bonche de nuevos detalles.

Tras el estreno del último capítulo de la serie de Loki en el que las posibilidades del multiverso se hicieron posibles dentro del UCM, las expectativas por el lanzamiento del tráiler de Spider-Man: No Way Home fueron en incremento.

Ahora, después del jugueteo entre Zendaya y Tom Holland para anunciar el título de la próxima película del arácnido y una supuesta filtración del tráiler de Spider-Man: No Way Home, ¡Marvel Studios sorprendió anoche con el lanzamiento del tráiler oficial!

Lee: Fotos de Spider-Man No Way Home y TODO lo que se sabe de la película

Detalles que quizá no notaste en el tráiler de Spider-Man: No Way Home

Esta película es la continuación de Spider-Man: Far From Home y como recordarás, finaliza con la escena en la que Mysterio revela la identidad de Peter Parker como Spider-Man. Es por ello que en esta secuela, Peter Parker tendrá que lidiar con la revelación de su identidad y, según lo que se ve en el tráiler, no parece ser tarea sencilla.

Mientras que en el tráiler nos relatan cómo Peter Parker se apoya de Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) y MJ (Zendaya), para sobrellevar los reflectores del mundo hacia él, hubo una serie de revelaciones que tal vez no notaste y que te contamos a continuación:

1. La referencia a Avengers: Infinity War

Hay un momento del tráiler en el que Tom Holland acude a Doctor Strange para pedirle ayuda con la intención de que todos olviden la identidad de Spider-Man. En cuanto lo saluda lo llama “Mr.” y Strange le dice que salvaron el mundo juntos, que no tiene por qué llamarlo así y mejor lo llama “Stephen”.

En Avengers: Infinity War sucede algo similar, Strange se burla cuando Peter Parker se presenta por su nombre y finalmente dice “Bueno, entonces yo soy Spider-Man”.

Si quieres recordar mejor esta escena y tener más fresco el primer encuentro entre Spider-Man y Doctor Strange que sucedió en Avengers: Infinity War, puedes volverla a ver al incluir Disney+ en tu Plan Telcel actual o al contratar un Plan Max Play Disney+ y disfrutar de sus mejores momentos juntos con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

2. El nacimiento del multiverso

Spider-Man recurre a la ayuda de Strange para regresar al momento en el que nadie conocía su identidad. Al hacer esta modificación en el tiempo, podrá haber muchas posibilidades dentro del multiverso. Incluso, se logra observar cómo la realidad se deforma de una manera similar a como sucede en las emblemáticas escenas de la película El Origen, dirigida por Christopher Nolan.

3. Los guiños a la nostalgia

Aunque son breves apariciones de personajes ya confirmados, fue una gran emoción ver de regreso a Jamie Foxx como Electro y a Alfred Molina como Dr. Octopus, a quien por cierto, le dedicaron miles de memes.

“hello, peter.” crazy how two words can easily bring us back to our childhood#SpiderManNoWayHomeTrailer pic.twitter.com/kiKjtUa1FR — khai (@STARKNPETER) August 24, 2021

4. ¡La aparición del Duende Verde!

Uno de los personajes que no se habían confirmado con anterioridad y el cual fue revelado al final del tráiler de Spider-Man: No Way Home fue el Duende Verde. Este adelanto cerró con broche de oro con este recurso de voz en off tan utilizado por Marvel para dar una pequeña muestra de sorpresas que en este caso, fue el regreso de William Dafoe en su épico personaje como villano.

¿Cómo y cuándo ver Spider-Man No Way Home?

¡La Navidad será de Marvel! La película se estrenará el 17 diciembre solo en cines. Sin embargo, antes de que eso suceda, probablemente habrá más sorpresas en las que podamos conocer nuevos detalles. Así que dinos, ¿crees que podremos ver la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield en el segundo tráiler?

Ahora ve: