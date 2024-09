Adiós a una leyenda: Maggie Smith, la inolvidable profesora McGonagall

By

El mundo del cine y el teatro despide hoy a la icónica actriz Maggie Smith. Conocida por muchos como la estricta y querida profesora Minerva McGonagall en la saga de Harry Potter.

A los 89 años, Smith deja una huella imborrable en la historia del cine y las artes escénicas. Ganó múltiples premios y reconocimiento mundial por su talento, versatilidad y carácter entrañable, tanto dentro como fuera de la pantalla.

En este día, recordamos su legado.

La brillante carrera de Maggie Smith

Margaret Natalie Smith nació el 28 de diciembre de 1934 en Ilford, Inglaterra, y comenzó su carrera en el teatro a los 17 años.

Rápidamente, se consolidó como una actriz de renombre en la escena teatral británica, especialmente dentro de la prestigiosa compañía National Theatre.

Su carrera abarcó más de seis décadas, durante las cuales demostró ser una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación.

En el cine, Smith obtuvo su primer reconocimiento significativo con la película Nowhere to Go en 1958, que le valió una nominación al Premio BAFTA (Premios de cine de la Academia Británica).

A lo largo de su carrera, ganó dos Premios Óscar: uno como mejor actriz por La primavera de una solterona en 1969 y otro como mejor actriz de reparto por California Suite en 1978.

También recibió otras cuatro nominaciones al Óscar por sus actuaciones en Otelo (1965), Viajes con mi tía (1972), Un romance indiscreto

(1985) y Muerte a la media noche (2001).

Un legado que trascendió generaciones y perdurará en el tiempo

Sin embargo, para las generaciones más jóvenes, Smith es más recordada por su papel en la franquicia de Harry Potter, donde interpretó a la profesora McGonagall, ganándose el cariño de millones de fans en todo el mundo.

También brilló como la mordaz y sarcástica Violet Crawley, la condesa viuda de Grantham en la saga de Downton Abbey, otro de sus papeles más queridos en los últimos años.

En 1990, la reina Isabel II le otorgó el título de dama de la Orden del Imperio Británico por su contribución a las artes interpretativas. Y años más tarde, en 2014, fue incluida en la Orden de los Compañeros de Honor.

En 2007, Smith fue diagnosticada con cáncer. Su familia ha expresado profundo agradecimiento al personal del hospital por su cuidado y amabilidad hasta el día de hoy.

El legado de Maggie Smith perdurará en los corazones de sus fans y en la historia del cine y la televisión.

Su talento y dedicación la convirtieron en una verdadera leyenda, y su memoria vivirá a través de sus inolvidables interpretaciones.

Hasta siempre, Maggie Smith

¿Qué mejor manera de rendir homenaje a Maggie Smith que recordando sus actuaciones más icónicas? Disfruta de un recorrido por su brillante carrera a través de sus mejores películas:

