Aclamado actor será Bruce Springsteen en nueva ‘biopic’

El actor Jeremy Allen White fue seleccionado para protagonizar la biopic de Bruce Springsteen; película que narra los detalles de la creación del álbum Nebraska.

El viaje creativo de Bruce Springsteen

Deliver Me from Nowhere (Líbrame de la nada) explora la vida íntima del músico, desde su dimensión más profunda hasta sus momentos de reflexión y lucha por encontrar su voz artística.

Nebraska, álbum lanzado en 1982, es considerado uno de los trabajos más influyentes y aclamados de Springsteen, que marcó un punto de inflexión en su carrera como cantante.

Esta película está inspiriada en el libro Líbrame de la nada: la creación de ‘Nebraska’ de Bruce Springsteen de Warren Zanes, lo que dará base a un guion con una narrativa rica en detalles sobre la creación del álbum y el proceso creativo del músico.

Toda la producción de la película contará con la participación de Bruce Springsteen y su mánager, Jon Landau, para entregarle autenticidad al proyecto; además de facilitar el acceso a los derechos de sus canciones.

Desde hace algunos años, Springsteen ha mostrado una tendencia a mirar su vida y su pasado para hacer un balance entre su intimidad y su carrera. Esto se pudo evidenciar en su autobiografía Born to Run (2016), además de en su show de Brodway y su actual gira mundial.

Por esta razón es que se proyecta que la película trate de sus anécdotas personales en un momento importante de su carrera, pero no contaría una historia lineal sobre su vida.

¿Quién es Jeremy Allen White?

White ha ganado prestigio como actor destacándose en la serie The Bear (El oso) con la que ganó un Emmy y dos Globos de Oro por su papel de Carmy Berzatto.

Desde su debut hasta su más reciente participación en la aclamada Garra de hierro, Jeremy Allen White ha participado en una variedad de producciones televisivas y cinematográficas, ganándose el reconocimiento de la audiencia.

¿Qué otros detalles se saben de la película?

Aunque la fecha de inicio de rodaje aún no se ha confirmado, el proyecto avanza en la etapa de preproducción.

Mientras tanto, Jeremy Allen White concluirá la grabación de la cuarta temporada de The Bear, lo que le permitirá enfocarse en el rodaje de la biopic durante el verano; ya que la tercera temporada de la serie se estrena este año y la próxima en 2025.

Líbrame de la nada es una oportunidad para los fanáticos de Springsteen y para quienes buscan una visión íntima de la vida y obra de uno de los músicos más influyentes de la historia de Estados Unidos.

Cuéntanos, ¿te emociona esta nueva biopic?

