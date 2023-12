Cine: la magia de las escenas improvisadas más icónicas

By

Cine: estas icónicas escenas fueron improvisadas; no estaban en el guion original pero ganaron un sitio en la cultura popular.

El cine nos ha brindado a lo largo de los años momentos inolvidables que nos han hecho reír, llorar y emocionarnos. ¿Pero sabías que algunas de esas escenas que quedaron grabadas en la memoria colectiva no estaban en el guion original?

La improvisación en el cine es una poderosa herramienta para capturar momentos auténticos y sorprendentes que los espectadores recordarán por siempre.

En este artículo exploraremos algunos ejemplos de escenas improvisadas en el cine que se convirtieron en verdaderas joyas del séptimo arte.

Las escenas improvisadas más icónicas del cine

“Here’s Johnny!” – El resplandor (1980)

El resplandor, la emblemática película de Stanley Kubrick protagonizada por Jack Nicholson, tiene una escena memorable en la que el personaje principal, Jack Torrance, rompe la puerta del baño con un hacha y asoma la cabeza mientras grita frenéticamente “Here’s Johnny!” (“¡Aquí está Johnny!”).

Esta famosa línea no estaba en el guion original de la película, sino que fue improvisada por Nicholson en el momento de la grabación.

Esta escena improvisada se convirtió en un ícono del cine de terror, haciendo de la cinta una de las más reconocidas de la historia del cine.

“Soy el rey del mundo” – Titanic (1997)

En la película que se convirtió en todo un fenómeno mundial, hay una escena icónica en la que Jack (Leonardo DiCaprio) se para en la proa de la nave y extiende los brazos mientras grita emocionado “¡Soy el rey del mundo!” (“I’m the king of the world!”).

Esta famosa frase no estaba en el guion original; fue improvisada por DiCaprio al momento de la grabación.

Esta escena improvisada se convirtió en el símbolo de la pasión y libertad que caracterizan la película.

Explosión del hospital – Batman: el caballero de la noche (2008)

Una de las interpretaciones más emblemáticas del Joker, a cargo del actor Heath Ledger en la película Batman: El caballero de la noche, nos demostró el poder de la improvisación en la actuación.

El papel del Joker, por su personalidad caótica e impredecible, brindó a Ledger la oportunidad perfecta para la improvisación; incluso al grado de generar una sensación de inquietud entre sus compañeros de reparto.

Un claro ejemplo de esto fue durante la escena de la explosión del hospital, en la que los explosivos debían detonar mientras el Joker camina, pero fallaron.

Ante esta situación inesperada, Ledger golpea el detonador y corre al autobús añadiendo ese toque de humor negro que hizo que la escena se volviera aún más perfecta y memorable.

“¡Guerreros, vengan a jugar!” – The Warriors (1979)

Seguramente cuando escuchas nombrar esta película lo primero que viene a tu mente es la frase “Warriors, come out to play!” (“¡Guerreros, vengan a jugar!”).

Pero lo que muchos no saben es que esta mítica escena de la película fue completamente improvisada.

El actor David Patrick Kelly, quien interpreta a Luther, el líder de los Rogues, tuvo la brillante idea de realizar el gesto con las tres botellas, mientras emite una voz chillona y tétrica al mismo tiempo.

Para esta improvisación Kelly se basó en una experiencia de su infancia, cuando un matón aterrorizaba a los niños de su cuadra de esa misma manera.

Pensó que ese gesto sería la mejor forma de infundir miedo a los Guerreros, al igual que le sucedió en su infancia.

No cabe duda de que estas increíbles escenas han quedado en la historia, de tal manera que ahora son una referencia de sus respectivas películas.

¿Qué otra escena improvisada conoces?

