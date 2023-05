Cenicienta: todo sobre su nueva terrorífica versión ‘live-action’

Cenicienta es uno de los cuentos infantiles más famosos, que narra la historia de una joven que sufre el maltrato de su madrastra y sus hermanastras hasta que logra encontrar el amor con la ayuda de un hada madrina.

Desde su creación, su historia ha sido contada y recreada de muchas formas diferentes. Sin embargo, la nueva versión no pretende parecerse mucho al relato original. En la nueva película live-action se presenta a una Cenicienta que no es tan inocente como creíamos.

Todo sobre la nueva película de terror de Cenicienta

Si te gustan los cuentos de hadas con giros inesperados, prepárate para ver el de Cenicienta de una forma bastante diferente. Un relato en que la joven y maltratada Cenicienta, que encontró el amor gracias a un zapato de cristal, se convierte en una villana despiadada que promete aterrorizar a los espectadores.

Según el medio Bloody Disgusting, especializado en películas de terror, la directora Louisa Warren está al frente de la nueva película de terror de Cenicienta llamada Cinderella’s Curse, una adaptación que dará un giro único a la Cenicienta que todos amamos y conocemos.

¿Qué motivará a Cenicienta a convertirse en una psicópata? ¿Será el abuso de su madrastra y sus hermanastras? ¿O será el hada madrina? Si bien aún no tenemos detalles al respecto de la trama, se espera que la nueva versión sea las más oscura y aterradora de todas.

Esta no es la única película que busca reinventar los cuentos infantiles, pues hace poco se anunció la secuela de Winnie the Pooh: Blood and Honey y otros proyectos en camino, como Peter Pan’s Neverland Nightmare y Bambi: The Reckoning.

¿Cuándo se estrena Cinderella’s Curse?

Cinderella’s Curse se estrenará en octubre de 2023 y contará con las actuaciones de Kelly Rian Sanson, Chrissie Wunna y Danielle Scott. Mientras llega esta nueva adaptación, recuerda que puedes disfrutar de las mejores películas de terror y suspenso con tu Plan Telcel Plus* que incluye suscripción a Claro video.

Cuéntanos, ¿estás listo para ver a Cenicienta convertida en villana?

