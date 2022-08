Capítulos de ‘Game of Thrones’ para entender ‘House of the Dragon’

La precuela de 'Game of Thrones' está a punto de estrenarse, te decimos los capítulos que necesitas ver para entender 'House of the Dragon'.

House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones, ha generado altas expectativas entre los fanáticos tanto por la historia como por la producción. En ese sentido, debemos decir que mucho se debe a los capítulos de Game of Thrones en los que se hablaba sobre la mítica historia de los Targaryens.

La trama de House of the Dragon, la precuela de Game of Thrones

Basada en el libro Fuego y Sangre, escrito por George R. R. Martin, la serie está ambientada 200 años antes de los acontecimientos del inicio de Game of Thrones. Veremos épicos combates de dragones contra ejércitos, traiciones y situaciones poco convencionales en un mundo lleno de magia, intriga y desamor.

Los capítulos de Game of Thrones que necesitas ver para entender House of the Dragon

Lee: Así vivimos la premiere de ‘La Casa del Dragón’ en México

Temporada 1

Episodio 1, Se acerca el invierno

Aunque no es fundamental ver el primer episodio, puede ser la mejor manera de volver a familiarizarse con un mundo que para entonces ya había visto el poder de los Targaryen, al cual hacen diversas referencias en los diálogos.

Episodio 5, El lobo y el león

Este episodio está centrado en el Torneo de la Mano en Desembarco del Rey; con grandes dosis de acción, en este capítulo hay un diálogo bastante interesante sobre asesinar Targaryens. Por cierto, al respecto de los combates, se ha dicho que veremos bastantes en House of the Dragon.

Episodio 10, Fuego y sangre

El episodio final de la primera temporada es uno de los mejores: vemos a los primeros huevos de dragón en medio de uno de los momentos con mayor potencia y dramatismo. No sin antes saber que en la precuela tendremos a 17 dragones y no a tres como en las pasadas temporadas.

Temporada 2

Episodio 9, Aguasnegras

Este es el primero de los episodios en el que vemos una batalla y cuyo premio es Desembarco del Rey (King’s Landing), otro de los lugares emblemáticos que volverán a estar en la precuela, solo que esta vez con dragones en el cielo.

Episodio 10, Valar Morghulis

Si lo recuerdas, en el tráiler de House of the Dragon hacen referencia a la visión que tiene el rey Viserys I de su hijo sobre el Trono, la cual se cumple en el futuro. En este episodio, Daenerys ve su futuro en una visión similar a la de su abuelo.

Lee: Conoce qué tipo de papá eres o tienes según la serie ‘Game of Thrones’

Temporada 3

Episodio 4, Y ahora su reloj ha terminado

En este episodio, Daenerys se convierte en la Rompedora de Cadenas, y es importante verlo por un par de razones. Es la primera muestra del poder real de los dragones y vemos la importancia del idioma de los Targaryen que volveremos a escuchar en la precuela.

Temporada 5

Episodio 9, La danza de dragones

Este episodio, entre otras cosas, es una gran introducción a House of the Dragon, pues Shireen Baratheon le cuenta tanto a Davos como a Stannis la historia de una de las mayores batallas que tuvieron los hombres contra los dragones.

Temporada 7

Episodio 4, Botín De Guerra

Por si queda duda sobre el poder que tuvieron los dragones en el pasado, en este episodio podemos ver lo que una persona con sed de venganza, junto a su dragón, puede causarle a toda una población en tan solo unos minutos.

¿Cuándo se estrena House of the Dragon?

El 21 de agosto del 2022 se estrena House of the Dragon en HBO Max. Recuerda que puedes disfrutar de todas las temporadas y documentales de Game of Thrones contratando HBO Max con cargo a tu Plan Telcel actual. Sigue disfrutando de la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

¿También te emociona ver el regreso de los Targaryens al Trono de Hierro?

Ahora ve: