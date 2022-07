Capitán América: Chris Evans lo reinterpretaría bajo algunas condiciones

By

Chris Evans por primera vez acepta que volvería a ser Capitán América. ¡Pero no tan rápido!: hay algunas condiciones. Conoce los detalles aquí.

Chris Evans es uno de los actores más queridos del Universo Cinematográfico de Marvel. Seguramente lo recuerdas en Los cuatro fantásticos (2005) con el papel de ‘Antorcha Humana’ donde apareció bastante joven y se convirtió en el ídolo de muchísimos niños.

Posterior a eso, en 2011 interpretó el papel que le daría su sello personal y por el que ahora es tan aclamado.

Chris Evans como Capitán América

Después de haber sido ya un reconocido superhéroe parte del Universo Marvel, el actor interpretó en 2011 al Capitán América en Capitán América: El primer vengador. Al principio existieron muchas dudas sobre Evans como Capitán América, pero al final, esta película sería todo un éxito para Marvel, recaudando la jugosa cantidad de 370,569,774 dólares y dejando a los fanáticos con ganas de más.

Los directivos de Marvel no podían quedarse sin hacer nada al respecto, así que el año siguiente el actor participó en Los Vengadores junto con actores de la talla de Scarlett Johansson, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Hemsworth y Jeremy Renner. Su aparición constituye una de las más emblemáticas de la película, la cual también fue todo un éxito para la franquicia.

Después de que el Capitán América se convirtiera en un personaje esencial para las películas del UCM, pudimos verlo en Thor: El mundo oscuro (2013); aunque se trató tan solo de un cameo, significó muchísimo para los fanáticos quienes de nuevo quedaron con ganas de volver a ver al actor.

Pero eso no es todo, las apariciones de Chris Evans como Steve Rogers, o el Capitán América, siguieron disparándose con locura. En 2014 llegó Capitán América: El soldado del invierno, la secuela que todos esperaban para poder disfrutar de Evans como superhéroe protagónico una vez más.

Tan solo un año después, en 2015, el actor regresó como uno de los Vengadores en Los Vengadores: La era de Ultrón, la cual fue otro éxito más echado al bolsillo. A esas apariciones, le siguieron varias más en Capitán América: Civil War (20016), Spider-Man: Homecoming (2017), Vengadores: Infinity War (2018) y Vengadores: Endgame (2019).

¿El actor volverá a interpretar al personaje?

Después de su salida del Universo Cinematográfico de Marvel en 2019 con Vengadores: Endgame, Chris Evans aceptó por primera vez que podría volver a la pantalla grande como Steve Rogers, es decir, como Capitán América.

Durante una entrevista promocional de Lightyear (2022) para el medio ComicBook.com, Evans comentó: “Parece ser algo que a la gente le gustaría ver. No quiero decepcionar a nadie, pero es difícil; fue una temporada muy bonita y estoy muy contento con ella. Es muy importante para mí. Tendría que ser perfecto, sería complicado volver a un papel que quiero tanto”.

Los rumores sobre el actor siendo Capitán América de nuevo, comenzaron en enero de 2021 cuando se decía que en caso de reaparecer sería en capacidad de personaje de reparto y no principal, tal como sucedió con Benedict Cumberbatch en Spider-Man: No Way Home, por ejemplo. Otro rumor dice que podría volver a Marvel como un personaje alterno, luego del éxito que ha tenido el tema de los multiversos.

Lo que sí sabemos es que la cuarta película del Capitán América está en preproducción, pero esta vez enfocándose en Anthony Mackie como Sam Wilson, tomando el testigo de Steve Rogers tras los sucesos de la serie de Falcon y El Soldado de Invierno en Disney+, aunque de momento no se conoce su fecha de estreno.

No cabe duda de que esta sería una de las reapariciones más icónicas del UCM. ¿Estás listo para ver al Capitán América de vuelta?

