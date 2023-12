Canciones famosas que tienen misteriosos errores grabados

Canciones famosas: ¿Te has preguntado qué es todo lo que sucede cuando tus artistas favoritos graban sus hits?

¿Alguna vez has cometido un error que se convirtió en un suceso genial? Hoy te hablaremos de los errores más peculiares que quedaron grabados en los clásicos que ya conoces.

Errores escondidos en canciones famosas

Aunque cada año podemos escuchar música nueva y de todo tipo, es verdad que también cada año volvemos a escuchar los clásicos que no solo marcaron a una generación o dos, sino a la historia global de la música, la moda e incluso el comportamiento humano.

Pero lo más interesante de la música no siempre son los sonidos o las letras, sino todo lo que hay detrás de las grabaciones y las vidas de nuestros ídolos.

Es imposible no sentir curiosidad por todo lo que conforma la música tras bambalinas y que muy difícilmente llegamos a conocer.

Algo que muchos sabemos es que la vida de las estrellas de rock está llena de diversión, amigos y momentos graciosos que se dejan ver entre videoclips, entrevistas y conciertos. Sin embargo, muchas veces también hay errores que no alcanzamos a apreciar.

Errores que quedaron grabados en canciones famosas

Led Zeppelin

En la canción The Ocean de la icónica banda Led Zeppelin, se puede escuchar cómo suena un teléfono de la nada.

Aunque muchos fanáticos estuvieron siempre seguros de que este sonido era intencional, el productor asegura que jamás puso ningún teléfono y, por lo tanto, este se coló en la grabación.

Michael Jackson y Eddie Van Halen

Cuando Eddie Van Halen, guitarrista de la banda Van Halen, fue requerido para grabar la guitarra principal de Beat It de Michael Jackson, no lo podía creer.

Se dice que todos estaban tan pendientes de él en el estudio que cuando alguien tocó la puerta para pasar, nadie se molestó en abrir y el sonido de la persona tocando la puerta quedó grabado en la canción.

Green Day

Cuando Green Day, una de las bandas de rock juvenil más famosas, grabó su canción Good Riddance, el vocalista Billie Joe Armstrong falló al tocar la introducción no solo una, sino varias veces.

Por tal motivo, el cantante vocifera una grosería y continúa tocando, cosa que resultó muy graciosa para todos y quedó grabada en la canción.



Pink Floyd

Wish You Were Here de Pink Floyd es una de las canciones más dedicadas de todos los tiempos, pero algo que no sabías es que en la introducción se puede escuchar a David Gilmour tosiendo.

Aunque esto también se dejó en la grabación, se dice que llevó a Gilmour a mejorar sus hábitos de salud.

The Police

Otra de las canciones más aclamadas de la historia es Roxanne de The Police, en la que se puede escuchar un acorde de piano bastante atropellado. Y aunque este no suena nada mal, Sting lo hizo al sentarse sobre el piano por accidente.

Además de estos acordes extraños, también quedó grabada la risa del vocalista.

Estamos asombrados y muy divertidos con todos estos errores de nuestros clásicos favoritos.

¿En qué otros tipos de música has encontrado errores misteriosos?

