Britney Spears regresa junto a Elton John con ‘Hold Me Closer’

Luego de seis años desde su último material inédito, Britney Spears regresa a la escena musical nada más y nada menos que en compañía de Elton John, con una canción que mezcla las letras de dos grandes canciones y da como resultado un nuevo tema con una esencia diferente.

Hold Me Closer: el dueto de los ídolos del pop, Elton John y Britney Spears

Para esta colaboración, Elton tomó fragmentos de su catálogo de canciones: el coro de Tiny Dancer del abúm Madman Across the Water de 1971 y los primeros versos de The One, canción del álbum con el mismo nombre, lanzado en 1992. A partir de eso, Spears se apropió de las creaciones de Elton y creó algo completamente diferente, lo cual, según la crítica y los fans, es lo mejor que ha hecho Britney en mucho tiempo.

Los planes a futuro de Britney

Debido a que su último material fue Glory (2016), ahora nos preguntamos si el lanzamiento de Hold Me Closer significa que reanudará sus presentaciones o si lanzará un nuevo álbum. Por otro lado, aunque sabemos que tuvo algunos shows permanentes en Las Vegas, en enero de 2019 canceló abruptamente su regreso tomándose una pausa profesional indefinida.

En ese sentido, la revista BAZAAR en un artículo menciona que no está claro su regreso a los escenarios, ya que no es su principal prioridad en este momento y no lo ha sido durante bastante tiempo.

