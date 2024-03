¿Borrarías tu memoria para olvidar a tu ex?

By

Desde su estreno en 2004, la película Eterno resplandor de una mente sin recuerdos se ha vuelto cada vez más relevante. Pero ¿por qué preferimos olvidar una relación que nos causó dolor a esperar curarnos con el tiempo?

¿Por qué es fácil identificarse con la historia de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos?

A lo largo de la historia, artistas y poetas han recalcado que una de las mejores curas contra el desamor es el tiempo. Sin embargo, Eterno resplandor de una mente sin recuerdos plantea que una lobotomía (una cirugía para borrar la memoria) también podría ser efectiva.

De ahí que Clementine Kruczynski (Kate Winslet) elija borrar los recuerdos que tiene de su exnovio Joel Barish (Jim Carrey) en una película que, a 20 años de su estreno, sigue siendo tan difícil de olvidar como las rupturas amorosas.

Aunque la historia escrita por Charlie Kaufman parece un laberinto, lo que le valió un Óscar a mejor guion es la sensibilidad para plasmar lo que él mismo cataloga como la herida.

Un dolor que no se sabe exactamente de dónde viene y que tampoco tiene cura, pero al mismo tiempo es algo que tienen en común todos los seres humanos y que no se puede evitar.

Pues más allá de ser una historia sobre cómo un matrimonio se rompe poco a poco, es un espejo donde es fácil reflejarse en los protagonistas.

A través de sus personajes, la cinta es un recordatorio de lo difícil que es decidir quedarse o alejarse de la persona amada o de una relación que a veces lastima.

De ahí que algunos la consideren parte de la pequeña lista de películas como Lost in Translation (Perdidos en Tokio, 2003) y (500) Days of Summer (500 días con ella, 2009), que muestran el dolor de alguien cuyo final no es “Y fueron felices para siempre”.

La influencia de la película en el último álbum de Ariana Grande

“Si todo terminara mañana, ¿sería yo quien estaría en tu mente?”

Es la pregunta que se hace Ariana Grande en la canción Intro (End of the World) de su último disco titulado Eternal Sunshine; un verso con el que rinde homenaje a la película de Michel Gondry.

Y según algunos, profundiza en la frase “Demasiados chicos me ven como un concepto”, que dice Clementine en la película.

En este sentido, con un estilo alejado de sus últimos álbumes, Ariana relata por primera vez una versión íntima de sus historias amorosas a través de sus canciones.

Y tal como Joel, e igual que cualquiera, a ella también le gustaría hacer desaparecer todas sus heridas. Pero en lugar de bloquear a esas personas en Instagram y desaparecer, ella eligió hablar sobre eso.

Aunque en sus canciones admite que en algún momento intentó (como Clementine y Joel) borrar todos los recuerdos que tenía con las personas que amó, en sus nuevos videoclips atraviesa diferentes realidades y líneas de tiempo para decir, con los ojos llorosos, que se equivocó.

Y parafraseando lo dicho en Ordinary Things, Ariana nos recuerda que “si no quieres darle un beso de buenas noches a tu pareja cada día, estás en el lugar equivocado”.

¿Por qué es el mejor momento para ver la historia de Clementine y Joel?

Hoy en día parece cada vez más evidente que hay que tener cuidado con el apego, particularmente cuando existen red flags (banderas rojas).

A tal grado que algunos influencers mencionan que cuando veas una foto de tu ex, lo mejor es “optimizar tus emociones” y evitar pensar en eso. Para luego buscar nuevas relaciones donde puedas reducir el riesgo emocional.

Sin embargo, al hacerlo se corre el riesgo de caer en lo mismo que los protagonistas de Eterno resplandor de una mente sin recuerdos; quienes en lugar de buscar una solución a largo plazo, borran su memoria esperando que sus problemas desaparezcan.

Así que, parafraseando lo que dice Ariana en Yes, And?:

“Ahora que todo el mundo está curándose de alguien, no huyas ni te escondas. Enamórate de quien quieras y sé tu propio mejor amigo” sin juzgarte y perdonándote por las “malas elecciones” del pasado.

