Billie Eilish será la nueva Sally en ‘El extraño mundo de Jack’

By

El mes de octubre no estaría completo sin uno de los éxitos más grandes de la temporada, El extraño mundo de Jack, un clásico de Halloween, idea original de Tim Burton y un musical que no puede faltar durante las celebraciones de octubre. Pues bien, en esta ocasión El extraño mundo de Jack sumará a Billie Eilish al espectáculo en vivo que se presentará en Los Ángeles.

Leer: Anya Taylor-Joy sería Emily en el ‘live action’ de ‘El cadáver de la novia’

La joven cantante de tan solo 19 años de edad ha cosechado una serie de proyectos en los últimos meses que la han llevado a la cima del éxito. Uno de ellos fue su presencia en el Met Gala, con uno de los atuendos más llamativos de todos. Así como su reciente participación en el estreno de 007: No time to die, película en la cual interpretó el tema principal.

Ahora, Billie Eilish le dará vida a Sally de El extraño mundo de Jack como parte del musical especial de Halloween en Los Ángeles.

Billie Eilish como la nueva Sally de El extraño mundo de Jack

La noticia la dio a conocer el mismo Danny Elfman, compositor e intérprete principal de la banda sonora de la película original de 1993 y del musical. Un anuncio que se dio a través de Instagram, en donde Elfman le dio la bienvenida a Billie Eilish, quien se sumará al escenario para cantar Sally’s Song, tema perteneciente a El extraño mundo de Jack.



El evento especial de la película se llevará a cabo el 29 y 30 de octubre en el Estadio Banc of California, en Los Ángeles. Se trata de una proyección de El extraño mundo de Jack acompañada de forma simultánea con un concierto orquesta en vivo para musicalizar la cinta. Un espectáculo único que contará con la voz de Danny Elfman como Jack, Billie Eilish como Sally y Ken Page como Oggie Boggie.

¡No es la primera vez que Billie Eilish cantará junto a una orquesta!

Tras el reciente lanzamiento del segundo disco de Billie Eilish, la cantante estrenó en Disney+ un concierto especial de nombre “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”, en el que interpreta sus más grandes éxitos junto a la orquesta del director venezolano, Gustavo Dudamel.

Así que, esta será la segunda vez que Billie Eilish cante junto a una gran orquesta, pero esta vez interpretando una de las canciones más emotivas de El extraño mundo de Jack. Tanto la película como el concierto especial, los puedes disfrutar al incluir Disney+ en tu Plan Telcel actual o al contratar un Plan Max Play con Disney+ que te brinda redes sociales sin límite y la conectividad a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Leer: ¡‘La casita del terror de Los Simpson’ está de regreso en la CDMX!

No hay mejor temporada que esta para disfrutar en compañía de toda tu familia El extraño mundo de Jack una película cuya banda sonora fue escrita por uno de los más admirados compositores de los últimos años y que cuenta con un excelente elenco de voces. Así que dinos, ¿qué opinas de que Billie Eilish sea la nueva Sally? 😊

Ahora ve: