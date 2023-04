‘Barbie’: Dua Lipa y otras estrellas junto a Margot Robbie

By

Desde el anuncio de la nueva película live-action de Barbie, millones de personas se han sentido entusiasmadas con la versión que su directora, Greta Gerwig, tiene de una de las muñecas más importantes de la historia.

Lee: Barbie: la astronauta mexicana Katya Echazarreta tendrá su muñeca

Las nuevas imágenes de la película live-action de Barbie

Con motivo del lanzamiento de la película de Barbie, se publicaron una serie de imágenes especiales donde podemos ver a los personajes principales. Entre ellos se encuentran: Margot Robbie, Ryan Gosling, Ncuti Gatwa, Michael Cera, Simu Liu, Emma Mackey y Dua Lipa.

Al respecto del papel que tendrá Dua Lipa en la película, de momento solo se sabe que interpretará a una muñeca de sirena y no hay más detalles sobre su importancia en la trama.

Por otro lado, una de las curiosidades al respecto de esta producción es que, Gerwig no tenía claro si quería o no hacer este proyecto y ha mencionado que incluso sentía miedo al escribirla, pues no sabía por dónde comenzar ni cual sería la historia.

“Normalmente ahí es donde está el mejor material. Cuando te sientes aterrada y piensas que algo podría acabar con tu carrera, es cuando realmente deberías hacerlo'”.

Y enseguida mencióno que trabajar de la mano de Mattel fue algo increíble, ya que confiaron en el equipo de trabajo y les dieron libertad; algo que para Greta es increíblemente raro, pues sin importar las ideas que ella tuviera, jamás intentaron detenerla demostrando congruencia con el lema:

“Tú puedes ser lo que quieras ser”

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BARBIE (@barbiethemovie)

Lee: ¿Barbie y su universo cinematográfico es mejor que el UCM?

¿Cuándo se estrena la nueva película de Barbie?

Barbie llegará a las salas de cine en México el 21 de julio de 2023, día en que podremos conocer la historia de una muñeca que vive en Barbieland y quien es expulsada al mundo real por no ser lo suficientemente perfecta.

Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de las mejores películas de Margot Robbie y Ryan Gosling al incluir HBO Max en tu Plan Telcel actual, donde hallarás magníficas historias protagonizadas por tus actores favoritos.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Y tú, ¿cómo crees que será la nueva película de Barbie?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por BARBIE (@barbiethemovie)

Ahora ve: