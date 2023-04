‘Barbie’: descubre el secreto que esconde la película

By

Recientemente la directora de la película de 'Barbie', Greta Gerwig, dijo que la historia no es lo que parece. Descubre por qué

Barbie es una película que nos hará ver a la famosa muñeca de otra manera. Muchas veces pensamos que ella lo tiene todo por ser bonita y perfecta, pero en realidad no es así. Ella también tiene problemas y sueños que no puede cumplir en su mundo.

Lee: ‘Barbie’: Dua Lipa y otras estrellas junto a Margot Robbie

Lo que podemos esperar de la nueva película de Barbie

Por si no lo sabías, la película comienza con la salida de Barbie de su mundo junto con Ken, para venir al nuestro. Pero al llegar se encuentra con distintas dificultades y se dan cuenta que no es fácil ser un extranjero en un lugar donde no te entienden ni te aceptan. Por lo que Barbie se verá obligada a cuestionarse quién es y qué es lo que quiere.

Al respecto de esto, tanto Gerwig como los actores hablaron de la película en la CinemaCon 2023 y dijeron que las grabaciones fueron muy divertidas y emotivas. Haciendo énfasis en que Barbie y Ken tendrán que aprender a adaptarse y a tener el valor de ser ellos mismos.

Por lo tanto, podemos suponer que la película de Barbie busca desmitificar al personaje y la belleza. A través de confrontar a la pareja con un mundo superficial que a través de obstáculos, les mostrará que hay que esforzarse para ser lo que quieren ser.

Lee: CinemaCon 2023: todas las películas anunciadas por Warner Bros.

¿Cuándo se estrena la película?

Barbie llegará a las salas de cine en México el 21 de julio de 2023. Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de las mejores películas de Margot Robbie y Ryan Gosling al incluir HBO Max en tu Plan Telcel actual, donde hallarás magníficas historias protagonizadas por tus actores favoritos.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Y tú, ¿cómo crees que será la nueva película de Barbie?

Ahora ve: