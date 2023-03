‘Attack on Titan’: lo que tienes que saber antes de la temporada final

Por si no lo sabías, Attack on Titan transmitió su último episodio en abril de 2022 en el que pudimos ver facetas más maduras de los personajes, y al mismo tiempo, algunos de los desenlaces más inesperados.

Cinco cosas que tienes que saber antes de ver la última temporada de Attack on Titan

1. ¿Qué pasó antes de los nuevos episodios?

El último capítulo fue el #87, titulado El amanecer de la humanidad, donde vimos los eventos y situaciones que llevaron a Eren a tomar la decisión de usar el Retumbar para acabar con sus enemigos.

En ese episodio Eren menciona que el odio hacia los habitantes de la isla desaparecerá cuando todos los que no son eldianos sean eliminados. Además, en la última escena observamos cómo los titanes colosales se acercan a las costas de los otros continentes, mientras el ejército de Marley intenta derribarlos.

2. Habrá una nueva canción

Aunque todo apunta a que el tema de apertura sea el mismo de los capítulos anteriores, The Rumbling, de SiM, los creadores mencionaron que la banda japonesa de metal alternativo volverá con un nuevo tema musical que se titula Under the Tree; título que hace referencia al momento en que la fundadora Ymir Fritz hace contacto con el origen de los titanes.

3. Habrá solo un episodio

Si esperabas la serie habitual con muchos capítulos, tienes que saber que no será de esa forma, ya que la penúltima parte de la última temporada está programada como un especial de poco más de una hora; será como ver tres capítulos en uno.

4. Los dos bandos de la batalla final

Eren Jaeger

Aunque parece que Eren Jaeger lucha solo, se encuentra rodeado de los titanes colosales que lo ayudarán a cumplir con su misión.

También se encuentra acompañado de Floch Forster, cuyo destino es incierto, y de la reina Historia Reiss, quien a pesar de no estar de acuerdo con el Retumbar, siempre mostró su respaldo a Eren y a sus decisiones.

La alianza

Este bando está integrado por lo que queda del Cuerpo de Exploración: Mikasa Ackerman, Hange Zoë, Levi Ackerman, Armin Arlert, Jean Kirstein y Connie Springer. En alianza con los Guerreros de Marley, Reiner Braun, Pieck Finger, Falco Grice y Gabi Braun. Además del clan Azumabito y algunos Voluntarios Anti-Marleyanos, como Onyankopon e incluso Yelena.

5. Este no es el final

Como mencionamos antes, la penúltima parte de la temporada final de Attack on Titan es en realidad un conjunto de varias temporadas que comenzaron en diciembre de 2020. La segunda parte, en enero de 2022. Y ahora la parte tres a inicios de 2023 y la última a finales de este mismo año.

¿Cuándo se estrena la última temporada de Attack on Titan?

La fecha de estreno de la tercera parte de la última temporada de Attack on Titan es el 03 de marzo de 2023. Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de las películas Attack on Titan: el arco y flecha escarlata, Attack on Titan: las alas de la libertad y Attack on Titan: el rugido del despertar al contratar HBO Max en tu Plan Telcel actual, donde hallarás magníficas historias protagonizadas por tus héroes y villanos favoritos.

Cuéntanos, ¿estás emocionado por ver el final de Attack on Titan?

