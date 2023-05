‘Attack on Titan’: conoce el secreto del Titán Acorazado

By

¿Te has preguntado cómo se creó el personaje del Titán Acorazado de 'Attack on Titan'? Conoce el increíble secreto que lo une con la WWE.

El autor de Attack on Titan, Hajime Isayama, se inspiró en la vida real para crear a uno de los personajes más icónicos de su manga y anime: el Titán Acorazado. Conoce cómo este personaje se vincula con uno de los luchadores más icónicos de la WWE.

Lee: ‘Attack on Titan’: lo que tienes que saber antes de la temporada final

El luchador de la WWE que inspiró al Titán Acorazado

Por si no lo sabías, el luchador de la WWE que inspiró la creación del Titán Acorazado es Brock Lesnar. Isayama admitió en una entrevista que siempre fue el más pequeño de sus compañeros de colegio, lo que lo llevó a buscar inspiración en luchadores profesionales para crear personajes que se transformaran en seres poderosos.

Para crear al Titán Acorazado, Isayama se inspiró tanto en la forma física como en los movimientos de Lesnar en el cuadrilátero de la WWE.



Este Titán es uno de los Nueve Titanes y su característica principal es la de estar cubierto de una piel sumamente dura, similar a una armadura, que lo hace prácticamente indestructible.

Isayama comentó también que, además de Brock Lesnar, utilizó otras fuentes de inspiración para crear personajes de su serie, incluidos Arya Stark de Game of Thrones y Jesse Pinkman de Breaking Bad.

La serie ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo y es considerada uno de los animes más grandes de todos los tiempos.

Lee: La risa de los villanos: ¿una expresión de miedo o alegría?

¿Cuándo se estrena la última temporada de Attack on Titan?

La última parte del anime está programada para ser emitida a finales de este año. Mientras tanto, recuerda que puedes disfrutar de las películas Attack on Titan: el arco y flecha escarlata, Attack on Titan: las alas de la libertad y Attack on Titan: el rugido del despertar al contratar HBO Max en tu Plan Telcel actual, donde hallarás magníficas historias protagonizadas por tus héroes y villanos favoritos.

Sigue al tanto de tus series y películas favoritas gracias a la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Cuéntanos, ¿te emociona el desenlace de Eren y todos sus amigos?

Ahora ve: