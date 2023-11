Así será la nueva película de ‘Constantine’ con Keanu Reeves

By

Luego de que se anunciara la secuela de Constantine, protagonizada por Keanu Reeves, algunos fans comenzaron a especular con su cancelación.

Sin embargo, tras varios meses de silencio, el director desmintió la información y dio nuevos detalles del proyecto.

¿Qué podemos esperar de Constantine 2?

Por si no lo sabías, la primera aparición de John Constantine fue en Swamp Thing #37 en junio de 1985.

Desde entonces, el personaje misterioso y cínico creado por Alan Moore se ha ido ganando el cariño de la gente y los amantes de los cómics.

En parte por su historia llena de magia, amor, exceso y misticismo y también por aparecer en algunas de las series de cómics más famosas de DC, como Injustice: Gods Among Us y Flashpoint.

No obstante, el estreno de la película en 2005 no tuvo el éxito esperado y recibió malas críticas tanto de los fans que conocían al personaje como de los críticos, quienes consideraron que Keanu Reeves no era el actor adecuado para el papel.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la adaptación se convirtió en uno de los títulos favoritos del público que por años ha pedido una secuela.

En este sentido, desde septiembre de 2022 Warner Bros. Discovery confirmó que había dado luz verde a este proyecto, con Francis Lawrence nuevamente como director y Keanu Reeves como protagonista.

Por desgracia, pasó más de un año sin tener nueva información y los fans creyeron que el proyecto había sido cancelado.

Pero en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter, Francis Lawrence, el también director de la película Los juegos del hambre: balada de pájaros cantores y serpientes, aseguró que todo sigue en pie.



¿Cuáles serán las principales diferencias entre Constantine 2 con respecto a la primera entrega?

Lawrence comentó que la secuela será clasificada para adultos (por mostrar contenido violento) y también mencionó que tanto él cómo todo el equipo cuentan con total libertad creativa.

En cuanto a la historia, aún se mantiene en secreto, pero se espera que explore más el mundo sobrenatural y los conflictos, miedos y dudas que rodean al personaje y a su creador, Alan Moore.

Debido a esto, algunos especulan que podríamos ver por primera vez en el cine a otros personajes del universo de DC como Zatanna o Swamp Thing.

El proyecto aún no tiene fecha de estreno confirmada.

Pero tomando en cuenta el tiempo de producción y que el director comentó que se reuniría con su equipo después del Día de Acción de Gracias, podemos suponer que Constantine 2 llegará entre 2025 y principios del 2026.

Mientras tanto, disfruta las películas Constantine: Ciudad de demonios, la película y

Cuéntanos, ¿te emociona ver la nueva película de Constantine?

