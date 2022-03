Así es la app para saber dónde encontrar las series o películas que buscas

By

Si eres un auténtico fan empedernido de series y películas, seguramente todo el tiempo estás buscando qué ver. Sin embargo, a veces te puede resultar difícil encontrar exactamente lo que quieres ver y todavía más si nos podemos a contar la cantidad de servicios streaming que nos ofrecen actualmente. Pero no te preocupes, porque a continuación te decimos qué es y cómo funciona JustWatch, la app para saber dónde encontrar tus series y películas favoritas.

Conoce JustWatch, la app que te dice dónde ver de manera legal las películas y series que más te gustan

Constantemente, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, Paramount+, Claro video, Star Plus, Apple TV+, etc., luchan por atrapar nuestra atención con contenido exclusivo. Pero suele pasar que somos conscientes de la existencia de series y películas, pero no sabemos dónde encontrarlas. Pero para ello existe JustWatch, la aplicación móvil que te dice exactamente donde ver, por ejemplo, los blockbusters más exitosos del año, películas independientes o lo que se te ocurra.

Cuando descargas la app (ya sea para Android o iOS), ésta te mostrará información sobre la película o serie que estás buscando y todas las opciones de visualización que tienes para disfrutarla. Asimismo, te indicará en qué plataforma streaming está disponible y también dónde puedes rentarla o comprarla.

La búsqueda de series y películas tiene un filtro para que las encuentres ya sea por título, año de estreno, género, calificación y hasta precio. Asimismo, cada serie o película incluye una ficha técnica con la sinopsis, reparto, duración, clasificación y calificación para que tengas mayor información al respecto.

Además, puedes recibir notificaciones sobre recomendaciones personales de películas y series disponibles en Netflix, Amazon Prime Video, Disney+ y muchos más.

“Te mostramos dónde puedes ver películas y programas de TV que te encantan de manera legal. Te mantenemos actualizado con las novedades de Netflix, Amazon Prime, Apple TV y muchas otras plataformas de transmisión”, se lee en la página oficial de JustWatch.

Ahora que ya conoces JustWatch, la guía definitiva de los servicios de streaming, ¿ya sabes qué películas y series vas a disfrutar?

