¡Aparecen murciélagos en función de ‘The Batman’!

¿Eres fan de las experiencias inmersivas cinematográficas? Pero ni siquiera hablamos de los formatos IMAX o 4D que seguro bien conoces. Sino más bien de algo mucho más realista como lo que sucedió en un complejo Cinépolis de Austin, Texas, donde los espectadores se sorprendieron con la presencia de murciélagos en una función de The Batman. Y todo cortesía del mismo público.

¡Los murciélagos se hicieron presentes en función de The Batman!

Desde Twitter, uno de los asistentes a dicha función compartió un video para dar fe de que un invitado con alas hacía de las suyas en la sala de cine.

“Estoy en la película de Batman y hay murciélagos de verdad en el teatro”, escribió.

La nueva cinta del encapotado se proyectaba con normalidad cuando el personal de Cinépolis tuvo que detener la función y prender las luces luego de que los asistentes se percataran de la asistencia de murciélagos. Bueno en realidad era uno solo que se encontraba revoloteando por la sala.

Pero semejante aparición animal resultó ser todo menos un acto divertido, pues el equipo de Cinépolis intentó, sin éxito, que el mamífero con alas abandonara las instalaciones.

“[Alguien] trató de hacer una broma”, declaró uno de los asistentes (vía CBS Austin)

Los hechos ocurrieron exactamente en el teatro Moviehouse & Eatery, en Austin, Texas. Heidi Deno, gerente de aquel complejo de Cinépolis, declaró a The Guardian:

“Se contactó de inmediato a la unidad local de control de animales, y han estado supervisando la situación para garantizar la seguridad de los invitados, asociados y animales. Para asegurarnos de que no vuelva a ocurrir una broma como esta, hemos agregado seguridad adicional y estamos revisando todos los bolsos al ingreso de los invitados”.

Sin embargo, una de las tácticas del cine fue apagar todas las luces de la sala y dejar iluminada una salida, hacia donde pretendían que volara el murciélago. Un miembro de Cinépolis explicó la táctica a seguir, la cual causó risas entre el público asistente.

“Usaremos el proyector para apagar esa luz [la pantalla de cine] y apagaré todas estas luces [la iluminación de la sala] e intentaré que [el animal] vuele hacia esta área iluminada [una salida]”, explica. «Si no se sienten cómodos estando en la oscuridad con un murciélago, por favor retírense ahora”, dijo una de las encargadas del cine (víaThe Guardian).

Otro usuario de Twitter captó los hechos:

I was there. They tried to bait it into flying out pic.twitter.com/tkPLMJdtbm — Vincent Genovese (@sparty1211) March 5, 2022

De acuerdo con The Guardian, el murciégalo parecía renuente por abandonar la sala. Quizá estaba igual de ansioso que los asistentes por ver The Batman. Al final, el equipo de Cinépolis canceló la proyección y ofreció un reembolso. Sin embargo, varios miembros del público optaron por quedarse, pese a la irrupción del pequeño animal. Asimismo, se comunicó que no hubo personas mordidas o traumatizadas por la presencia de aquel murciégalo.

Y tú, ¿qué hubieras hecho si en la función de The Batman aparecieran murciélagos?

