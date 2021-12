Anya Taylor-Joy podría convertirse en la nueva Black Cat de ‘Spider-Man’

By

Tras el éxito de ‘Spider-Man: No Way Home’, Sony ya está considerando integrar nuevos personajes a la franquicia como Black Cat en manos de Anya Taylor-Joy.

A solo un par de semanas del estreno de Spider-Man: No Way Home, una de las películas más exitosas del año, perteneciente a Marvel Studios y Sony Pictures, los productores no pierden el tiempo y ya trabajan en el futuro de la franquicia, en el que nuevos personajes están por venir y que seguirán la misma línea que Venom y Morbius, para después encontrarse con Spider-Man, siendo la primera de ellas Black Cat, interpretada por Anya Taylor-Joy.

Leer: ¡’Spider-Man: No Way Home’ competirá en los Premios Óscar!

Hasta ahora, la posible participación de Anya Taylor- Joy como Black Cat no es más que un rumor que ni Sony ni Marvel han confirmado. Sin embargo, es un hecho que el futuro de Spider-Man tiene las puertas abiertas a la integración de nuevos personajes basados en los clásicos cómics, esto después del final de Spider-Man: No Way Home en el que Peter Parker comienza una nueva vida.

¿Quién es Black Cat, el personaje que interpretaría Anya Taylor-Joy?

Felicia Hardy es quien se esconde detrás de la máscara de Black Cat, una habilidosa ladrona que disfruta pasar desapercibida y lograr lo que se propone. En algún momento, Black Cat se encuentra con Spider-Man y se vuelven aliados por un bien común e incluso mantienen un breve romance de superhéroes.

Felicity Jones es la única actriz que hasta el momento le ha dado vida a Felicia Hardy en la saga de El sorprendente Hombre Araña con Andrew Garfield, pero con la cancelación de la que sería la tercera entrega, nunca pudimos ver el desarrollo del personaje ni su caracterización como Black Cat. Sin embargo, ahora podría ser el turno de Anya Taylor-Joy de complacer a los fanáticos.

Anya Taylor-Joy, de Gambito de dama a Black Cat

Con tan solo 25 años de edad, Anya Taylor-Joy es una de las actrices favoritas de Hollywood. Parte de su fama se debe al éxito de Gambito de dama, serie de Netflix que Anya protagonizó durante el 2021.

Además, de ser elegida como la nueva Black Cat, es importante mencionar que este no sería su primer papel como superhéroe de Marvel, ya que anteriormente interpretó a Magik en Los nuevos mutantes.

Sin mencionar que Anya ha cosechado grandes frutos tras su participación con increíbles actuaciones en películas como Emma, Fragmentado y La bruja, disponibles en compra o renta a través de Claro video. Aprovecha que con tu Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior tienes acceso al catálogo de películas y series de Claro video, con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Leer: Anya Taylor-Joy sería Emily en el ‘live action’ de ‘El cadáver de la novia’

El futuro de Black Cat es incierto y Anya Taylor-Joy es solo una posibilidad que muchos desearían verla hecha realidad. Así que dinos, ¿crees que la joven actriz es perfecta para ser la nueva aliada del Spider-Man de Tom Holland? 😱

Ahora ve: