‘Ant-Man’: vive la experiencia del universo cuántico en la CDMX

Si eres fan de 'Ant-Man and the Wasp', te interesará cómo puedes vivir la experiencia del reino cuántico en CDMX. Conoce los detalles.

Las producciones de Ant-Man (el Hombre Hormiga) se han posicionado entre las más destacadas del Universo Cinematográfico de Marvel. Y no es para menos, pues pese a que antes de las películas el personaje de Ant-Man no era tan conocido como otros héroes de Marvel, el encanto natural de Paul Rudd y su lado humorístico fascinaron a propios y extraños.

Es una realidad que Ant-Man se ha ganado el cariño del público y hoy en día es uno de los personajes más populares del UCM.

El estreno de Ant-Man and the Wasp: Quantumania

Desde que se anunció la producción de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, la emoción por verla ha aumentado considerablemente, convirtiendo a este filme en uno de los más esperados.

Recordemos que este filme es considerado uno de los más importantes no solo en Universo Marvel, sino en la industria del cine, pues Thanos, el villano que causó un fenómeno mundial, será sustituido por alguien más imponente y poderoso: Kang el Conquistador.

Ant-Man en la Ciudad de México

Si eres fan de estos superhéroes y no tienes planes para el fin de semana, te interesará saber que por tiempo limitado podrás disfrutar de una experiencia inmersiva en el reino cuántico.

En una de las plazas comerciales del sur de la CDMX se ha instalado una experiencia inmersiva de entrada libre. La experiencia estará disponible hasta el 19 de febrero y ofrece a los visitantes pasar un momento inolvidable dentro del universo cuántico de la película.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Perisur (@perisur_mx)

Sin duda será una experiencia increíble, al igual que la nueva película de Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

Y tú, ¿ya viste este increíble filme?

