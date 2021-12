¿Andrew Garfield será el nuevo Joker? ¡Esto es lo que el actor reveló!

By

En las últimas semanas, Andrew Garfield ha estado en boca de todos por su posible aparición en Spider-Man: No Way Home que, si realmente sucede, confirmaría el multiverso de Marvel Studios. Sin embargo, Andrew ha demostrado que hay mucho más talento en él que el solo haber sido Peter Parker años atrás.

Un claro ejemplo de que Andrew Garfield, de 38 años de edad, es uno de los mejores actores de Hollywood en la actualidad es el reciente estreno de la película Tick, Tick…Boom! original de Netflix y que expertos aseguran será una gran contendiente en los próximos Premios Óscar.

Pero a pesar de que Andrew ahora esté más interesado en proyectos más serios como Tick, Tick… Boom!, ¿cabe la posibilidad de que lo volvamos a ver en una película de superhéroes? La respuesta es sí.

Andrew Garfield y los rumores de que será el nuevo Joker de The Batman

Resulta ser que hace algunos días surgió en redes sociales un fanart de Andrew Garfield caracterizado como el Joker, el emblemático villano de Batman. Un personaje que ha traspasado generaciones y que se ha convertido en uno de los más míticos en la historia del cine.

Además, en entrevista con GQ, Andrew Garfield respondió preguntas de los fans compartidas a través de Twitter, en donde un usuario en particular le preguntó si consideraría postularse como el siguiente Joker y aparecer junto a Robert Pattinson en alguna secuela de The Batman, a lo que el actor respondió:

“No, de ninguna manera. No me acercaría. Es muy dulce de tu parte pensar que es posible, pero no creo que pueda hacerlo nunca por lo que hizo Heath Ledger, lo que hizo Jack Nicholson y, por supuesto, Joaquin Phoenix hizo su propia genialidad”.

Así que, sin importar cuantos fanart y rumores comiencen a surgir sobre su participación como el Joker, Andrew Garfield lo tiene muy claro: jamás se convertiría en el villano de Batman, especialmente por las anteriores interpretaciones de Jack Nicholson, Heath Ledger y Joaquin Phoenix.

Andrew Garfield, listo para los Premios Oscar

Por ahora, sigue siendo un misterio quién será el afortunado actor que interprete una vez más al Joker en pantalla grande, esta vez teniendo como enemigo al Batman de Robert Pattinson. Probablemente falta mucho para averiguarlo, pero mientras tanto dinos, ¿a quién te gustaría ver en el papel del payaso desquiciado además de Andrew Garfield?

