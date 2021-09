Andrew Garfield se ha sumado a la emoción del próximo estreno de ‘Spider-Man: No Way Home' y reveló qué es lo que opina de Tom Holland.

El debate sobre quién ha sido el mejor Spider-Man del cine hasta ahora es un tema que nunca acabará. Algunos aseguran que por siempre será Tobey Maguire, otros creen que Andrew Garfield fue el más parecido Peter Parker, mientras que otros adoran el reciente trabajo de Tom Holland. Pero ¿qué es lo que opinan ellos al respecto?

Tobey Maguire y Tom Holland siempre han limitado sus comentarios sobre el trabajo de los demás. No así Andrew Garfield quien aprovechó la oportunidad y reveló que para él Tom Holland es el Peter Parker perfecto y que admira como cualquier otro fanático su trabajo dentro del Universo Cinematográfico de Marvel.

Andrew Garfield sobre Tom Holland: “Es el Spider-Man perfecto”

Todo sucedió durante su participación en el programa de televisión The Tonight Show with Jimmy Fallon, en donde el anfitrión interrogó a Garfield sobre su posible aparición en el próximo estreno de Marvel, Spider-Man: No Way Home.

El actor inglés de 38 años de edad no confirmó ningún detalle sobre su participación dentro del UCM, pero sí admitió que para él Tom Holland es el Peter Parker y Spider-Man perfecto y que, además, es gran fanático de sus películas, que adora verlas como amante del personaje y del mundo de los superhéroes.

“Yo pienso que Tom Holland simplemente es el perfecto Peter Parker y Spider-Man, así que estoy superemocionado (…) Puedo volver a ser fanático. Es mi posición preferida, simplemente sentarme con la audiencia y decir: ‘Sí, lo arruinaste, amigo, no lo hiciste tan bien como pudiste hacerlo’”, mencionó Andrew Garfield durante la entrevista.

Entonces, ¿Andrew Garfiel sí formará parte de Spider-Man: No Way Home?

Jimmy Fallon no es el primero en preguntarle a Garfield si es que aparecerá junto a Tobey Maguire y Tom Holland en la próxima película de Marvel. Pero como en todas las ocasiones anteriores, Andrew negó los rumores y aseguró que las fotos filtradas en el set de grabación son falsas y no se tratan más que de un buen trabajo de photoshop.

“Es un photoshop… estoy tratando de manejar las expectativas, pero si aún quieren llamarme en esta etapa tardía de la película, aquí estoy”, bromeó Garfield junto a Jimmy Fallon.



La esperanza es lo último que muere, así que seguiremos a la espera de ver reunidos a los tres Spider-Man en una misma película. Y no lo olvides, tienes una cita el próximo 17 de diciembre de 2021 para el estreno de Spider-Man: No Way Home. 😉

