Ana de Armas será la nueva John Wick en un ‘spin-off’ de la película

Ballerina será el primer spin-off de John Wick; una nueva película que contará la historia de una joven que busca venganza y desea que paguen los que provocaron la muerte de su familia. Hasta ahora, son pocos los detalles que se conocen sobre esta nueva propuesta, pero se cree que Ana de Armas es la candidata favorita para el papel.

Ballerina, el primer spin off de John Wick con Ana de Armas

Esta nueva producción contará con la dirección de Len Wiseman y el apoyo de Shay Hatten, quien se encargará del guion de la película al igual que lo hizo en John Wick 3: Parabellum.

Deadline señala que Ana de Armas se encuentra en las primeras etapas de negociación para tomar el papel principal. Para de Armas, esta sería otra gran oportunidad de consolidarse como una de las actrices más solicitadas de Hollywood, sumándose a su racha de éxito tras participar en películas como Blade Runner 2049, Knives Out y recientemente, 007: No time to die en la que demostró sus habilidades en secuencias de combate.

Por otro lado, no se ha confirmado si Keanu Reeves o Anjelica Huston formarán parte de Ballerina, cuyos personajes en John Wick 3: Parabellum sirvieron como punto de partida para expandir la franquicia a través de una nueva hermandad de asesinos o, en este caso, asesinas.

¿Qué sabemos hasta ahora de John Wick 4?

Antes de la llegada de Ballerina con Ana de Armas, se estrenará la cuarta entrega de John Wick, una vez más protagonizada por el canadiense Keanu Reeves. La producción promete que será una película llena de acción, adrenalina y mucha más emoción, la cual llegará a salas de cine el próximo 27 de mayo de 2022.

Además del regreso de Reeves, John Wick 4 contará con la participación de Hiroyuki Sanada, Bill Skarsgård, Shamier Anderson, el artista marcial Donnie Yen y la cantante Rina Sawayama.

Lo mejor de todo es que se ha confirmado que esta no será la última entrega y que aún hay mucho por explorar de la franquicia.

Pero las sorpresas no terminan ahí, ya que además de Ballerina y las próximas películas de John Wick, se está trabajando en una serie televisiva en la que aparecerá Mel Gibson.

¿Estás listo para sumergirte en el universo de John Wick con todo lo que está en camino? ¿Te gustaría ver a Ana de Armas como una asesina experta? ¡Háznos saber lo que opinas! 😀

