Si te consideras un fiel amante de las series y películas, entonces te encantará saber que a partir del 1 de septiembre de 2021 todos los suscriptores podrán acceder al contenido de Paramount+ ya que ahora está incluido en el catálogo de Claro video. ¡Una nueva oportunidad de disfrutar una gran variedad de entretenimiento a través de un nuevo servicio de streaming!

“Estamos muy entusiasmados de que las producciones originales de Paramount+, como ‘Se Rentan Cuartos’ o ‘Acapulco Shore’, ahora estén al alcance de muchos a través de la alianza con Claro video. Seguiremos trabajando por reforzar y por ampliar el catálogo de entretenimiento premium para todos los usuarios en la región”, mencionó Laura Pérez, directora general para México y Latinoamérica Norte en ViacomCBS Networks Américas.

¿Qué contenido podemos esperar de Paramaount+?

Los usuarios de Claro video podrán disfrutar de muchísimas horas de entretenimiento de Paramount+, entre las que se incluyen marcas icónicas de películas y series, como Showtime, MTV, Comedy Central, Nickelodeon, Nick Jr., CBS, Smithsonian Channel. Así como nuevas series originales de Paramount+ que serán exclusivas de la plataforma.

Por otro lado, algunos de los títulos de series que no puedes dejar pasar son: The Wood Gife, Dexter, NCIS, Twin Peaks, The Handmaid ‘s Tale, Yellowstone, entre otros. Así como películas originales: Infinite, The Hitman’s Bodyguard y sagas completas, como Misión Imposible y El Padrino.

“Para Claro video es esencial ampliar la oferta de contenido relevante en nuestro catálogo, con el propósito de que nuestros usuarios accedan a nuevas opciones con la máxima calidad de entretenimiento”, comentó Alberto Islas, director general de Claro video.

¿Cómo disfrutar Paramount+ desde Claro video?

Todos aquellos que sean suscriptores de Claro video tendrán la oportunidad de acceder al contenido de Paramount+.

Si eres un cliente Telcel y cuentas con un Plan Telcel Max Sin Límite 3000 o superior, solo tienes que registrarte con tu línea Telcel y así podrás tener acceso al catálogo de Claro video, que ya incluye todos los títulos de Paramount+. Disfruta la conectividad a #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad para disfrutar de tus series y películas favoritas. ¡Únete ahora mismo a #ParamountPlusEnClarovideo!

Paramount+ es uno de los servicios de streaming global más populares del momento. Si quieres ampliar tu entretenimiento y disfrutar de títulos exclusivos, no lo pienses más y aprovecha ahora mismo tu suscripción de Claro video. ¡Porque aún tienes mucho que ver! 😉

