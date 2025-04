Abril 2025 llega con una serie de conciertos y festivales que no te puedes perder

Abril llega cargado de música, energía y espectáculos que harán vibrar a México al ritmo de diversos géneros y propuestas musicales.

A continuación, te presentamos los eventos más destacados

Abril comienza con la llegada de una de las artistas más esperadas del momento: Olivia Rodrigo.

La cantante estadounidense, conocida por éxitos como drivers license y good 4 u, se presentará en el Estadio GNP Seguros de la CDMX los días 2 y 3 de abril como parte de su gira GUTS World Tour: Spilled.

Además, es una de las headliners del Festival Tecate Pa’l Norte, que también tendrá lugar este mes. Con su estilo único y letras que conectan profundamente con su público, Olivia promete noches inolvidables llenas de energía y emoción.

El Parque Bicentenario de la CDMX será el escenario del Festival AXE Ceremonia los días 5 y 6 de abril. Este evento reúne a artistas nacionales e internacionales de diversos géneros, como Tyler, The Creator, Charli XCX, Ca7riel & Paco Amoroso, Natanael Cano y más.

Con cinco escenarios y una propuesta musical ecléctica, el festival promete ser una experiencia vibrante para las y los amantes de la música.

Desde pop electrónico hasta corridos tumbados, el AXE Ceremonia tiene algo para todos los gustos.

Del 4 al 6 de abril, el Parque Fundidora de Monterrey será el epicentro musical con el Festival Tecate Pa’l Norte.

Este evento, conocido por su impresionante lineup, contará con la participación de artistas como Green Day, Mon Laferte, Kings Of Leon, Parcels y más.

Sin duda será una celebración única que no te puedes perder.

La estrella del pop Katy Perry vuelve a México con su gira mundial The Lifetimes Tour. Se presentará en la Arena Ciudad de México los días 23, 25 y 26 de abril, para luego continuar en la Arena Monterrey el 28 y 29 de abril, y finalizar en la Arena Guadalajara el 1 y 2 de mayo.

¡Katy está lista para dejarlo todo en el escenario con su nueva música!

Lady Gaga regresa a los escenarios con su séptimo álbum de estudio, Mayhem, y México está en su agenda.

La artista se presentará el 26 y 27 de abril en el Estadio GNP Seguros de la CDMX. Este nuevo trabajo ha sido aclamado por la crítica y el público, marcando un retorno a sus raíces pop con influencias de música electrónica, glam, rock y new wave.

!Viva la MAYHEM! for 2 nights! April 26 and 27 in Mexico City. pic.twitter.com/7RWHWKEtAJ

— Lady Gaga (@ladygaga) March 7, 2025