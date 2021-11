7 canciones que Taylor Swift ha dedicado además de ‘All to well’

No cabe duda que Taylor Swift es una de las artistas más grandes de la década, la prueba está en el más reciente estreno de Red, el relanzamiento de uno de sus más exitosos álbumes. Con esto, la cantante trae de vuelta All to well en un videoclip de diez minutos de duración, la historia del romance que sostuvo con el actor Jake Gyllenhaal hace trece años.

La versión extendida de All to well es también el debut de Taylor Swift como directora, ya que gracias a su talento y las brillantes interpretaciones de Sadie Sink y Dylan O'Brien, el video y la canción han logrado romper récords en distintas plataformas.



Pero All to well no es la única canción que cuenta una experiencia real de Taylor Swift; aquí te compartimos otras canciones que la cantante ha dedicado a examores y que tal vez no sabías.

7 canciones que Taylor Swift ha dedicado a grandes celebridades

1. Forever and always de Taylor Swift para Joe Jonas

Cuando Taylor Swift apenas tenía 19 años mantuvo un breve romance con el también cantante Joe Jonas. Sin embargo, él decidió terminar la relación con ella a través de una llamada de no más de 25 segundos, según lo contado por Taylor. Esto fue suficiente para inspirarse y crear Forever and always.

Hoy en día Taylor Swift, Joe Jonas y su actual esposa Sophie Turner, mantienen una buena relación amistosa.



2. Back to december

En 2009 Taylor Swift y Taylor Lautner dieron a conocer al mundo su romance después de trabajar juntos durante el rodaje de Día de San Valentín, en donde ambos interpretaron a un par de adolescentes intensos y amorosos cuya química sobrepasó la pantalla. Tiempo después ella terminó la relación y ofreció disculpas al actor a través de Back to december.



3. I knew you were trouble

Harry Styles, el exintegrante de One Direction, también forma parte de la lista de celebridades que han recibido una canción dedicada por parte de Taylor Swift. Ambos mantuvieron un romance durante el 2012, el cual dio como resultado uno de los más grandes éxitos de Taylor: I knew you were trouble.



4. We are never ever getting back together

Además de All to well, se dice que Taylor Swift escribió We are never ever getting back together inspirada en su relación con Jake Gyllenhaal.



5. Begin again

Los más grandes seguidores de Taylor Swift aseguran que Begin again es una canción dedicada a Conor Kennedy, nieto de Robert F. Kennedy, con quien tuvo un breve romance en 2012. Sin embargo, la cantante nunca lo ha confirmado y solo es un rumor basado en lo que dice la letra de la canción.



6. I forgot that you existed

En el año 2019, Taylor Swift y Calvin Harris fueron la pareja más popular del momento; una relación que duró año y medio tras terminar dió a Taylor suficiente inspiración para escribir I forgot that you existed, perteneciente al álbum Lover.



7. Getaway car

Algunos swifties aseguran que Getaway car del álbum Reputation cuenta la experiencia que Taylor vivió al lado de Tom Hiddleston después de su ruptura con Calvin Harris. A diferencia del resto de las canciones de esta lista, la cantante nunca lo ha confirmado, pero la letra de la canción podría hacer referencia a cómo ambos se conocieron durante el Met Gala del 2016.



Taylor Swift es una de las muchas artistas que han logrado llevar sus experiencias de vida a la música creando grandes éxitos mundiales. Un hecho que el público le ha aplaudido durante más de diez años de carrera y que tras el relanzamiento de Red se ha vuelto a confirmar. Así que cuéntanos, ¿cuál es tu canción favorita y que jamás te cansarás de escuchar?

