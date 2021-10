5 razones por las que no te puedes perder el Corona Capital 2021

Después de año y medio de espera, la nueva normalidad ha llegado a México y con esta los grandes eventos masivos de música, cine y todo tipo de entretenimiento están a nada de comenzar. El primero de ellos será el Corona Capital 2021, en el que se esperan grandes sorpresas, invitados y lo mejor de la música rock. Si estás considerando asistir, ¡aquí te compartimos cinco razones por las que no debes tardar más para formar parte de la experiencia!

5 razones por las que SÍ debes asistir al Corona Capital 2021

1. Es el primer evento masivo en volver a la CDMX

El festival Corona Capital 2021 será el primer evento masivo de música que se llevará a cabo en la CDMX, los próximos días 20 y 21 de noviembre de 2021, en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Esto después de año y medio de haberse suspendido todas las actividades debido a la pandemia. Por lo que se espera que sea un evento inigualable, en el que se reunirán grandes invitados y los amantes de la música rock.

2. Invitados de lujo estarán presentes en el Corona Capital 2021

La cuenta oficial del festival publicó hace apenas unas semanas el line-up que conformará esta nueva edición del Corona Capital y, sin duda, grandes sorpresas están por venir.

Para el día sábado 20 de noviembre Tame Impala, Disclosure, St. Vincent, The Kooks, LP, Ashnikko, All Time Low, entre muchos más, serán los encargados de encender el escenario del gran evento. Mientras que el domingo 21 de noviembre tendrán la misma misión bandas como Twenty One Pilots, Rüfüs Du Sol, Royal Blood, The Bravery, Aurora, Pabllo Vittar, entre muchos más.

En total serán más de cincuenta bandas y artistas invitados, lo mejor de la música rock para la cual te puedes ir preparando con la playlist especial que Claro música tiene para ti. ¡Disfrútala con la conectividad de #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad!

3. Se celebrarán más de diez años de música

Para el 2020 se tenía previsto una gran celebración tras diez años de música, pero ahora el Corona Capital 2021 será el encargado de festejar a lo grande, así que lo vuelve un evento aún más especial, con sorpresas que aún faltan por descubrirse.

4. Se tomarán importantes medidas sanitarias para el público e invitados

Para poder asistir, todos deberán presentar su boleto, identificación oficial y la constancia de haber recibido el esquema de vacunación completo, o bien, una prueba negativa de COVID-19, la cual debe de ser de un laboratorio privado autorizado por el festival.

Por otro lado, será obligatorio usar cubrebocas a lo largo de todo el concierto. Se tomará la temperatura a todos los asistentes y habrá estaciones para el lavado de manos y aplicación de gel desinfectante en varios puntos del evento. Todo esto para proteger a quienes deseen ir y que el Corona Capital 2021 sea seguro, divertido y con las medidas adecuadas.

5. ¡Podrás compartir el momento con Experiencias Telcel!

Si ya sentiste la emoción de volver a un concierto de rock en vivo, entonces es tu oportunidad de participar en Experiencias Telcel. Tú podrías ser el afortunado ganador de un boleto de acceso al gran evento.

Lo único que tienes que hacer es entrar a Experiencias Telcel, seleccionar la dinámica ‘¡A rockear de nuevo con el Corona Capital 2021!’, aceptar los términos y condiciones, responder la mayor cantidad de preguntas correctas en el menor tiempo posible y listo. ¡Así de fácil puedes ser un ganador!

Estas cinco razones son más que suficientes para que te decidas de una vez a formar parte de la tan esperada edición 2021 del Corona Capital. ¡No lo pienses más! ¿Quién es el artista o banda que esperas más? 😎

