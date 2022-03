La 94 ª edición de los Premios Óscar se llevó a cabo este domingo 27 de marzo para premiar, como es costumbre, a las mejores películas y realizadores. Sin embargo, esta edición dio mucho de qué hablar y no en el mejor de los sentidos, pues sucedieron algunas situaciones que causaron el descontento y asombro de la audiencia e invitados. A propósito, queremos recopilar los 5 momentos que pocos notaron durante la ceremonia de los Óscar 2022. Y tú, ¿si los notaste todos?

Lee: Las películas nominadas al Óscar y dónde puedes verlas

Los 5 momentos que probablemente no notaste durante la ceremonia de los Óscar 2022

1. Denzel Washington y Bradley Cooper tuvieron que tranquilizar a Will Smith

Indudablemente, después del incidente de Will Smith con Chris Rock por hacer un chiste sobre la alopecia que sufre Jada Pinkett-Smith, todos quedamos atónitos.”Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu boca”, le gritó Smith a Rock mientras regresaba a su asiento. Después del altercado y durante una pausa comercial de la ceremonia, los actores Denzel Washington y Bradley Cooper se acercaron a Will Smith para calmarlo.

2. Las reacciones de los invitados y nominados ante el golpe de Wills Smith hacia Chris Rock

Y no solo varios colegas de Will Smith se acercaron a tranquilizarlo, sino que el golpe causó la conmoción de los invitados a la ceremonia del Óscar. Parece que quedarán inmortalizadas las reacciones de Nicole Kidman, Beyoncé y Lupita Nyong’o. A continuación, vean sus rostros:

3. John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson nos recuerdan a Pulp Fiction

El memorable reencuentro entre John Travolta, Uma Thurman y Samuel L. Jackson aconteció antes de entregar el Óscar como mejor actor a Will Smith. En el escenario, intentaron recrear el famoso baile entre Mia Wallace y Vincent Vega, quienes en la película de Tarantino pulen la pista al ritmo de You Never Can’t Tell, de Chuck Berry, para ganar un concurso de twist.

¿Lo vieron? A continuación, el momento exacto:



4. Carmen Salinas en el In memoriam de los Óscar 2022

Como cada año, la Academia le rindió homenaje a las celebridades cinematográficas que fallecieron durante el último año y lo que va de éste. Entre las estrellas mexicanas que aparecieron durante el In memoriam del Óscar estuvieron Carmen Salinas y el director Felipe Cazals.

5. Zendaya bailó al ritmo de No se habla de Bruno

Zendaya, una de las protagonistas de Duna, fue una de las estrellas invitadas a la ceremonia del Óscar 2022. Y justo cuando la rapera Megan Thee Stallion apareció en el escenario para interpretar su versión de la famosa canción No se habla de Bruno, de la película Encanto, Zendaya no dudó en bailar, aplaudir y gritar durante el performance.

Aquí el momento musical entre Zendaya y Megan Thee Stallion:



6. Las tres princesas de Disney

Y como un extra seguro no notaste que Lily James (Cenicienta), Halle Bailey (la próxima Sirenita) y Naomi Scott (Jasmine, en Aladdín) fueron las encargadas de presentar y entregar el Óscar en la categoría de Mejor película animada a Encanto, de Disney.

Ahora que ya conoces estos inauditos momentos de la ceremonia del Óscar 2022, corre a compartirlos en tus redes sociales y arma la conversación porque recuerda que con tu Plan Telcel Max Sin Límite tienes acceso ilimitado a Instagram, WhatsApp, Facebook y Twitter, para que puedas seguir navegando con #TelcelLaMejorRed con la mayor Cobertura y Velocidad.

Lee: ¿Qué película ganó el Premio Óscar en el año en que naciste?

Y para ti, ¿hubo otro momento para destacar durante los Óscar 2022?

Ahora ve: