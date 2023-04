Tatiana Calderón regresa a las pistas de carreras patrocinada por Karol G

Tatiana Calderón, la piloto colombiana, anunció su regreso a los circuitos europeos siendo parte del Team Virage. Tatiana estará compitiendo en la European Le Mans Series (ELMS) en el transcurso del 2023. Además, Calderón regresa con toda la velocidad disponible, pues se encuentra en la antesala del lanzamiento de un libro.

Tatiana Calderón y su regreso a las pistas

La piloto se prepara para competir en el Campeonato Europeo Le Mans Series, en donde manejará un auto modelo LMP2 No.19 en seis competencias de resistencia de cuatro horas cada una. Esta no es una experiencia nueva para la colombiana, quien comenzó a competir con el equipo Richard Mille Racing Team en el año 2020 y ahora regresa con Team Virage, un equipo novel con un destacado equipo técnico con base en Valencia, España.

Karol G, una de las patrocinadoras de Tatiana Calderón

Luego de que Tatiana Calderón anunciara a través de Twitter que la cantante y compatriota colombiana Karol G sería quien la estaría apoyando a manera de patrocinio, el mundo entero se emocionó, pues es un caso totalmente lleno de inspiración, el cual nos incita a cumplir nuestros sueños.

Gracias @karolg por hacer esto posible y creer en mí!! Hoy juntas enviamos un mensaje porque como mujeres merecemos tener las mismas oportunidades!! Muy orgullosa de llevar ese BICHOTA a más de 300km/h nuestro MAKINON💪🏻Gracias @charouzracing por abrirme las puertas!!! pic.twitter.com/Ty81WFtAfH — Tatiana Calderon (@TataCalde) August 25, 2022

De esta manera, el sentimiento vuelve a encenderse como los motores de su potente LMP2 No.19, pues la piloto comentó recientemente lo feliz que está de volver a portar la palabra “Bichota”, en el vehículo que manejará durante las competencias.

“No puedo creer que finalmente regreso a las carreras. Ha sido un invierno anímicamente muy difícil, pues por momentos parecía que no se abría ninguna puerta, pero al final podré llevar de nuevo el “Bichota” en el auto, buscando transmitir ese mensaje del movimiento que Karol G ha creado, inspirando a más mujeres a luchar por sus sueños, como lo ha hecho ella conmigo.

Quiero agradecer a Terpel, a AVL RACETECH y a la Escudería Telmex-Claro, pues sin ellos tampoco sería posible.

Vamos por nuevos retos esta temporada; más motivada que nunca. ELMS es un campeonato supercompetitivo; el LMP2 que lleva toda la carga aerodinámica, así como el mapa de motor que lo hace más rápido que el del Mundial FIA de Resistencia, es muy divertido de manejar. Ya he tenido la oportunidad de probar con el Team Virage y estoy muy contenta con la oportunidad que me han dado. En Rob e Ian tengo dos compañeros de equipo con los que me entiendo muy bien y no veo la hora de arrancar juntos esta nueva temporada”, comentó la piloto.

El libro La niña más veloz que el viento

Tatiana Calderón, la escritora costarricense Gabriela Cordero y la embajadora de la Corporación Juego y Niñez, compartirán una experiencia única para los seguidores del automovilismo en Colombia el día 28 de abril de 2023.

Esta celebración se da en conmemoración del Día Internacional del Libro, el cual se fusiona con la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO), en donde el mundo será testigo del lanzamiento oficial del libro La niña más veloz que el viento, mismo que cuenta la historia de la piloto colombiana.

Todas las utilidades obtenidas de la venta del libro serán destinadas a la Corporación Juego y Niñez, encaminadas a construir un programa de educación libre de estereotipos.

No cabe duda de que el regreso de Tatiana Calderón será un parteaguas en el mundo del automovilismo, y nos recuerda que no importa qué tan grande sea el sueño; si lo puedes soñar, lo puedes lograr.

