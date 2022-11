Lo que necesita México para avanzar en #QatarEnTusManos

By

La Copa en #QatarEnTusManos ya está sucediendo, y como siempre, México ha dado de qué hablar con sus jugadas. Ahora que están a punto de enfrentarse a Argentina, ¿qué es lo que necesita para posicionarse en lo alto de la Copa?

México en Qatar

Esta semana fuimos testigos de un gran partido de los mexicanos, que aunque se trató de un empate contra Polonia, no fue un juego monótono ni simple, sino todo lo contrario.

Vimos cómo se le agregó tiempo extra al tablero en más de una ocasión, pues todos queríamos seguir viendo más de ambos equipos dando todo por ganar, y lo cierto es que gran parte del tiempo del juego, se vivió en torno a la portería de los polacos.

Lo que sigue es que México enfrentará a Argentina este sábado 26 de noviembre en el Estadio Lusail, en un partido que podría dejar a alguno de los dos equipos con un pie fuera del torneo.

Lo que necesita México para avanzar en Qatar

Al terminar la primera jornada del Grupo C, México ha logrado colocarse en la tercera posición del sector con un punto, así que aún es posible llegar más lejos.

Existen diferentes combinaciones para lograrlo, algunas más probables que otras.

La primera opción sería que México le gane a Argentina y a Arabia Saudita, para así llegar a los siete puntos y pasar a la siguiente ronda, sin depender de nadie más.

Otra buena estrategia sería empatar el siguiente partido, con la idea de que Argentina y Polonia pierdan uno y Arabia Saudita pierda y empate uno.

Otra combinación ganadora para México en Qatar

Otra combinación que haría a México avanzar considerablemente, sería que le ganara a Argentina, para que esta selección quedara eliminada; así mismo, se necesitaría que Polonia empate con Arabia Saudita, con lo que México sumaría cuatro puntos, al igual que los árabes, obligando a Polonia a derrotar a los argentinos, con una mejor diferencia de goles que los haría quedarse en el segundo puesto de la última fecha.

Una alternativa más sería que Arabia Saudita consiga una victoria más, esta vez contra Polonia, mientras que México tendría que vencer a Argentina, pues con dicho resultado, México tendría cuatro puntos, Arabia Saudita seis, Polonia solo uno y la Selección Argentina quedaría eliminada.

Estas son solo algunas de las mejores combinaciones que México debería seguir para poder avanzar en este torneo, ¿conoces alguna otra?

