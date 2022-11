QatarEnTusManos: razones por las que el futbol es el mejor deporte

By

El futbol es el deporte más popular del planeta, ya sea que se mire como un juego o pasatiempo; a nivel económico y social es una actividad que genera grandes cantidades de dinero y da una sensación poco común de unidad y pertenencia a los aficionados.

Algunos piensan que su popularidad se debe a la simplicidad de patear un balón e introducirlo en la portería del adversario, pero cuando vemos un partido de México o de cualquier otro país en la televisión o al visitar algún estadio, si cerramos los ojos y escuchamos a la gente gritar, llorar y apoyar a sus equipos, podemos darnos cuenta de la sensación casi religiosa que se vive cuando tienes el #FutbolEnTusManos.

#QatarEnTusManos; tres razones por las que el futbol es el mejor deporte del mundo

1. El balón

Desde que somos pequeños, tanto en los hombres como en las mujeres el movimiento de las piernas se desarrolla con naturalidad. En un inicio somos incapaces de movernos, pero con el tiempo, cuando comenzamos a gatear y caminar, viene a nosotros de manera casi intuitiva la necesidad de correr y empujar las cosas con los pies.

En algunos países, dependiendo de las posibilidades económicas de sus padres, los niños pueden tener acceso a pelotas esféricas o no, lo cual podría parecer un problema. Pero esencialmente no lo es, ya que en diversas ocasiones el futbol ha demostrado que lo importante no son los accesorios, sino las personas con quienes se comparte.

Es decir, basta con que se tenga la oportunidad de patear algo: una esfera, una botella, una lata o cualquier otro objeto. El futbol, debido a que tiene los mismos fundamentos que el amor, tales como la confianza en los demás, el respeto, la gratitud y la evolución grupal e individual de las personas, usa como pretexto el llevar el balón de un lado a otro para fomentar la Conectividad humana.

2. Los jugadores

Nick Cave, músico y escritor australiano, menciona en su documental 20,000 días en la Tierra que las ideas son como pequeñas velas que encendemos cada tanto; algunas se apagan de inmediato y otras, por el contrario, adquieren fuerza y se propagan en nuestro interior en forma de un quinto partido o bien, en forma del sueño de un niño que quiere ser futbolista cuando crezca.

A veces los niños son hijos de otros futbolistas y a veces son hijos de madres solteras que trabajan dos turnos para comprar los tenis de un pequeño, que desde la primera vez que vio un balón tuvo la idea de convertirse en futbolista.

En ocasiones, con el tiempo y sin importar de dónde venga, el niño firma su primer contrato y más tarde, frente a millones de personas y con el balón entre sus pies, busca estar a la altura de los sacrificios y el trabajo de sus padres y del país que hizo posible que su idea se conservara y floreciera.

Convirtiéndose así en la prueba viviente de que con esfuerzo, pasión y disciplina los sueños de cualquier pequeño se hacen realidad.

3. Los aficionados

Por encima de todos y de todo, el futbol es una representación de lo que podemos llegar a ser como sociedad e individuos que trabajan en conjunto. Porque durante 90 minutos la nación entera se toma de las manos y siente un profundo sentimiento de esperanza y solidaridad, a través de los 26 jugadores que vienen de todos los rincones y diferentes realidades del país.

En conclusión, el futbol es el mejor deporte del mundo porque para jugar o disfrutarlo, lo único que necesitas recordar es que en las buenas y en las malas:

Donde miles de personas coreen el nombre de los jugadores que llevan en su interior los sueños de la nación de donde eres; sin importar las faltas no marcadas, los fuera de lugar y los goles que no entraron; tu familia, tus amigos y tu equipo siempre van a estar contigo y nunca más vas a sentirte solo.

Cuándo comienza #QatarEnTusManos 2022?

La ceremonia de inauguración se llevará a cabo el domingo 20 de noviembre a las 08:45 a.m. tiempo Centro de México y el 22 de noviembre es el debut de México a las 10:00 a.m. en contra de Polonia.

Cuéntanos, ¿por qué otras razones crees que el futbol es el mejor deporte del mundo?

