Pep Guardiola: podría salir de su equipo y ¿dirigir a México? 🤯

Tras la eliminación de México en la fase de grupos de la Copa; el futbol mexicano ha entrado en una etapa de reestructuración que tiene entre sus objetivos principales hallar a un nuevo director técnico. En este sentido, tanto Pep como uno de sus aprendices son algunos de los principales candidatos para tomar el puesto.

Las posibilidades reales de que Pep Guardiola dirija a México en el 2026

Por si no lo sabías, Pep Guardiola, el aún entrenador de un equipo de la liga inglesa, habló recientemente sobre su estancia con su actual equipo y admitió que no se quedará si algo sale mal, aún teniendo en cuenta su contrato y dijo lo siguiente:

“En el momento que sienta que algo anda mal, renunciaré y no renovaré. El contrato es sólo un pedazo de papel. Extendí mi compromiso con el Club porque siento que aún puede hacerlo bien bajo mi liderazgo, pero todo se trata de los resultados. Si nos cansamos el uno del otro, no me voy a quedar hasta el final”

Enseguida de sus declaraciones, los rumores comenzaron a circular y equipos como Estados Unidos, México y Brasil volvieron a surgir como algunos de los principales candidatos.

Aunque cabe mencionar que los estadounidenses y los brasileños son quienes tienen mayores posibilidades de hacerse con los servicios del entrenador, ya que sus estilos de juego son más acordes a Pep que el de los mexicanos.

Aún así, Rafa Márquez, uno de los pupilos de Pep Guardiola, quien ahora se encuentra dirigiendo a un equipo en la ciudad de Barcelona, España, ha mencionado su interés y enorme disposición de tomar las riendas del equipo mexicano y comenzar a trabajar de inmediato.

¿Cuándo se anunciará el nuevo director técnico de México?

A pesar de tener un enorme número de candidatos, se siguen tomando en cuenta diversos factores que van desde la nacionalidad, la edad, los equipos en los que han triunfado así como su formación académica, por lo que se espera que el nombramiento del nuevo DT de México llegue durante el primer trimestre de 2023.

Cuéntanos, ¿a quién te gustaría ver como el nuevo director técnico de México?

