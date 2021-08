By

Abraham Ancer se convirtió en el cuarto golfista mexicano en obtener un título en el PGA Tour, el principal circuito estadounidense de golf profesional masculino y el más importante del mundo.

Este domingo, Ancer obtuvo un primer lugar tras vencer al estadounidense Sam Burns y al japon√©s Hideki Matsuyama en el segundo hoyo de desempate. A pesar de ser una competencia sumamente re√Īida en la cual los tres atletas tuvieron que desempatar en el segundo hoyo tras haber coincidido en -16 con el par, el mexicano tuvo un movimiento preciso que termin√≥ por darle el campeonato.

Ancer fue el mejor al lograr el birdie que le dio el t√≠tulo y lo convirti√≥ en el cuarto mexicano en lograrlo. Antes de Abraham Ancer, C√©sar Sanudo fue el primero en la historia de M√©xico en obtenerlo en el Azalea Open Invitational en 1970. Despu√©s lo gan√≥ V√≠ctor Regalado en el Quad Cities Open en 1981 y el √ļltimo fue Carlos Ort√≠z, en el 2020, en el Abierto de Houston.

Abraham Ancer en los Juegos en Tokio

Abraham Ancer y Carlos Ortiz concluyeron su participación en Tokio en los lugares 14 y 42 respectivamente. Si te perdiste la ronda cuatro durante la competencia final de estos Juegos puedes repetirlo desde Marca Claro o por Claro video.

Aunque el golfista mexicano a√ļn no sab√≠a que se convertir√≠a en un campe√≥n del PGA Tour, ya se encontraba satisfecho con sus resultados.

En mi caso, las cosas no funcionaron tan bien al inicio, pero en esta √ļltima ronda no me fue tan mal, trate de cerrar lo mejor posible y creo que consegu√≠ un d√©cimo cuarto lugar muy bueno, mencion√≥ en una entrevista para Excelsior. Ha sido incre√≠ble todo esto, la verdad es que ya quiero que sea Paris 2024 y demostrar que aqu√≠ solo fue una probadita y que en los siguientes juegos vamos a ir con todo por la medalla, finaliz√≥.

