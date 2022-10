¡Mexicana gana el Campeonato Mundial de Parkour!

Ella Bucio se coronó campeona del mundo en la prueba de estilo libre del Campeonato Mundial de Parkour de Tokio. A través de saltos y volteretas demostró que con fortaleza física y mental, los sueños pueden hacerse realidad.

El campeonato es el primero de la historia y fue organizado por la Federación Internacional de Gimnasia, FIG.

El parkour es una disciplina que tuvo su origen en Francia, la cual consiste en atravesar obstáculos como azoteas, bancas, paredes o juegos infantiles, usando únicamente la agilidad física y el impulso de los brazos y las piernas.

Las personas que practican este deporte se conocen como traceurs (trazadores) o traceuse en el caso de las mujeres. David Belle es considerado el creador del parkour a finales de los 80.

Por si no lo sabías, Ella Bucio también ganó este año la medalla de oro en la Copa Mundial de Parkour de Montpellier, Francia; además, obtuvo el primer puesto en la misma categoría en Sofía, Bulgaria.

Cabe destacar que la mexicana consiguió el mejor puntaje en la ronda de clasificación con 26.0 puntos, obteniendo un punto más en la final. La segunda posición fue para la japonesa Hanaho Yamamoto con 25.0 puntos y la tercera plaza fue para la checa Adela Merkova con 24.5 puntos.

