Liga MX: ¿quienes avanzan y quienes se quedan en el Apertura 2023?

Luego de haber finalizado la Jornada 14 del Apertura 2023, tenemos a los dos primeros equipos que aseguraron su presencia en los cuartos de final. Vale la pena recordar que esta es la primera vez que veremos el formato de Play-in en la Liga mexicana.

Lo que tienes que saber sobre el final del Apertura 2023 de la Liga MX

Por si no lo sabías, antes del inicio del torneo se tomó la decisión de cambiar el formato de Liguilla para hacerlo más similar al de otras ligas deportivas en Estados Unidos.

En pocas palabras, el formato de Play-in busca recompensar la regularidad de los equipos otorgándole el pase directo a la Liguilla a los primeros seis equipos de la tabla.

Mientras que los equipos que estén entre la séptima y décima posición deberán competir por los últimos dos lugares.

El primero de estos partidos de eliminación directa, lo jugarán los equipos que terminaron en la séptima y octava posición y el ganador avanzará directamente a los cuartos de final.

Mientras tanto, el perdedor tendrá una última oportunidad de avanzar al enfrentarse al ganador del encuentro entre el noveno y décimo lugar.

En este sentido, las Águilas y Tigres son los únicos equipos que tienen el boleto asegurado a los cuartos de final; con 33 y 28 puntos respectivamente, quienes en el peor escenario podrían caer en la tercera posición.

Equipos con el pase a cuartos de final asegurado

1. Las Águilas

2. Tigres

3. Monterrey

4. Atlético de San Luis

5. Toluca

6. Pumas

Cabe destacar que de estos equipos, Monterrey, con 23 puntos, es el único que tiene un partido pendiente. Sin embargo, aunque tuviese una victoria, no podría alcanzar a los Tigres.

Equipos clasificados a Play-in

7. Guadalajara

8. Tijuana

9. León

10. Juárez

A pesar de que Guadalajara suma 21 puntos, los mismos que tienen Toluca y Pumas, la diferencia de goles de -1 lo mantiene en la séptima posición con un boleto al Play-in asegurado.

Sin embargo, Xolos, León y Juárez, deben seguir peleando su lugar con Santos, quien en caso de ganar alcanzaría los 20 puntos y sacaría a Juárez de la zona de Play-in.

Equipos eliminados al momento

1. Santos

2. Mazatlán

3. Atlas

4. Pachuca

5. Querétaro

6. Cruz Azul

7. Puebla

8. Necaxa

Santos es el equipo con mayores posibilidades de ingresar al Play-in con un partido pendiente contra Monterrey. Por su parte, Mazatlán con 17 puntos, está a un punto de la zona de clasificación.

Así serían los partidos de la Liguilla hasta el momento

1. Las Águilas vs. Ganador de (el perdedor de Guadalajara vs. Tijuana) vs. (el ganador de León vs. Juárez).

2. Tigres vs. Ganador de (Guadalajara vs. Tijuana).

3. Monterrey vs. Pumas

4. Atlético de San Luis vs. Toluca

¿Cuándo comienza el Play-in de la Liga MX?

El 11 de noviembre termina la última jornada del futbol mexicano y da inicio la Liguilla.

Cuéntanos, ¿quiénes crees que serán los finalistas del Apertura 2023?

