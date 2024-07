Las arqueras mexicanas dan en el blanco y obtienen su primera medalla en París

By

Este domingo, México reafirmó su destacada posición en el tiro con arco, una de las disciplinas más emblemáticas del país.

El equipo compuesto por Alejandra Valencia, Ana Paula Vázquez y Ángela Ruiz logró alzarse con una medalla, consolidando su éxito y demostrando su excelencia en esta disciplina.

La primera medalla para el equipo femenil en tiro con arco

En una jornada cargada de tensión y esperanza, las arqueras mexicanas enfrentaron cada disparo con la determinación de quien sabe que el sueño de una medalla está al alcance de la mano.

La travesía no fue fácil. En los cuartos de final, tuvieron que enfrentarse a la campeona del mundo, Alemania, y aunque cayeron ante China en las semifinales, demostraron su capacidad de recuperarse al vencer a los Países Bajos en el duelo por el bronce.

Así, Alejandra Valencia, veterana del equipo y medallista en el equipo mixto de Tokio 2020, se convirtió en la cuarta mujer mexicana en obtener múltiples medallas, uniéndose a figuras como María del Rosario Espinoza, Paola Espinosa y Alejandra Orozco.

Por eso, esta medalla no es solo una más; es la primera en la categoría de equipos femeninos de tiro con arco, y se suma a las glorias de Aída Román, Mariana Avitia y Luis Álvarez.

Además, demuestra que el deporte mexicano está lleno de talento y potencial, capaz de florecer con la innovación, disciplina y el trabajo en equipo.

Así, cuando la historia las vuelva a colocar en un punto crucial, ellas responderán con una ronda perfecta, en la que cada flecha lanzada llevará consigo años de esfuerzo, sacrificios y un inquebrantable amor por su país.

Esta medalla de bronce es fruto de la constancia y el trabajo en equipo, de las largas horas de entrenamiento y de las prácticas que las llevaron al límite.

Aunque el oro en equipo femenino sea ahora una meta para Los Ángeles 2028, esta victoria nos recuerda que con dedicación y unidad, México puede lograr todo lo que se proponga.

¿Cuándo son las siguientes competencias del equipo femenil?

Tiro con arco de México: Individual femenil

Jueves, 1 de agosto

06:09 p.m.: Ángela Ruiz

07:27 p.m.: Alejandra Valencia

03:27 a.m.: Ana Paula Vázquez

Sábado, 3 de agosto

05:30 p.m.: Octavos de final

09:00 p.m.: Cuartos de final

09:52 p.m.: Semifinales

10:33 p.m.: Final por el bronce

10:46 p.m.: Final por el oro

Equipo mixto de tiro con arco

Viernes, 2 de agosto

06:46 p.m.: México (Alejandra Valencia y Matías Grande) vs Brasil en octavos

10:15 p.m.: cuartos de final

21:31 p.m.: semifinales

00:24 a.m.: final por el bronce

00:43 a.m.: final por el oro

