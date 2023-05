Inter de Milán vs. Manchester City: la final de la Champions League 2023

El futbol es un sueño compartido; es una emoción, una obra de arte y un rito capaz de conectar los corazones de millones de personas al mismo tiempo. Es una guerra donde los 22 guerreros en el campo quieren desafiar la historia y convertirse en los reyes de la Champions League.

El sueño de un entrenador ambicioso como Simone Inzaghi es el de aprovechar la oportunidad única de hacer historia con el Inter, que no llegaba a una final desde hace 13 años.

Su equipo ha demostrado ser un conjunto sólido, equilibrado y efectivo, capaz de eliminar al Benfica y al Milán en las rondas anteriores. Inzaghi confía en sus jugadores, como Lautaro Martínez, Romelu Lukaku y Denzel Dumfries, quienes han demostrado tener lo necesario para llegar a la final.

🏆 Manchester City vs Inter will be the Champions League final 2023.

🇹🇷 Atatürk stadium, June 10, Istanbul. pic.twitter.com/2vmaEFeNp7

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 17, 2023