Escuelas de Cincinnati no tendrán clases el día posterior al supertazón

¡Fin de semana largo! La historia de los Cincinnati Bengals es muy curiosa y es que por primera vez luego de 34 años, el equipo volverá a tener la dicha de protagonizar un supertazón ante Los Angeles Rams. Semejante acontecimiento no podía pasar desapercibido y mucho menos para sus fieles aficionados, quienes ansiosos por una posible victoria han decretado día de asueto para los estudiantes el día posterior al SB LVI.

Fin de semana largo para los estudiantes de Cincinnati

Desde sus redes sociales, Cincinnati Public Schools (un conglomerado de escuelas públicas en Cincinnati) anunció que el día lunes después del SB LVI no habrá clases, pues están convencidos de que los Bengals se convertirán en los absolutos ganadores y darán el día libre para celebrar la histórica victoria.

“En honor a la primera aparición de Bengala en el Super Bowl desde 1988, ¡CPS no tendrá clases el lunes 14 de febrero! ¡El personal y los estudiantes tendrán el día libre para celebrar lo que creemos que será la primera victoria del Super Bowl de nuestra ciudad!”, anunció el consejo de las Escuelas Públicas de Cincinnati.

Dos lunes libres seguidos en escuelas de Cincinnati gracias al SB

Cabe resaltar que la tradición de los fines de semana largos por el SB no es nueva. Resulta que las escuelas públicas de Cincinnati ya tenían libres los lunes posteriores al SB (aunque no jugaran los Bengals) por día de desarrollo profesional. No obstante, con el aumento de partidos en el calendario, este Supertazón se recorrió un fin de semana, pero las instituciones educativas buscaron que los alumnos reciban un día extra de asueto.

De esta manera, el alumnado de aquella ciudad gozará de un “puente no presupuestado” a la espera de que los Bengals levanten el trofeo Vince Lombardi y se coronen como los máximos ganadores del SB LVI .

Cuando decimos que la historia de los Cincinnati Bengals es muy curiosa, nos referimos a que durante toda su carrera el equipo únicamente había jugado dos SB: el SB XVI (1982) y el SB XXIII (1989). En ambos encuentros, los Cincinnati Bengals cayeron frente a los San Francisco 49ers de Joe Montana.

¿Crees que las escuelas de Cincinnati logren festejar con orgullo el posible campeonato de los Bengals este domingo 13 de febrero contra Los Angeles Rams? Si no fuera así, de todas maneras ya tienen su día de descanso asegurado.

