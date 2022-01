¡Ellos serán los jugadores participantes del Abierto Mexicano Telcel!

Este 2022 el Abierto Mexicano Telcel estrenará nueva sede y los jugadores que pisarán por primera vez estas nuevas instalaciones han sido revelados esta mañana. La nueva sede de Acapulco será inaugurada por cinco jugadores Top 10, de los cuales, cuatro son Top 5.

¿Qué jugadores participarán en el Abierto Mexicano Telcel este 2022?

La magnífica lista de jugadores que participarán en la edición XXIX del Torneo contará con algunos de los 68 tenistas mejor posicionados a nivel mundial. Además, es una combinación de jugadores con una vasta experiencia, como Rafael Nadal, quien ha sido campeón del AMT en tres ocasiones y talento joven como Carlos Alcaraz, que a sus 18 años ya tiene la posición 31 en el ranking mundial.

Nadal, además, deberá enfrentarse con tenistas de gran nivel como es el ruso Daniil Medvedev (No. 2), el alemán Alexander Zverev (No. 3), el griego Stefanos Tsitsipas (No. 4) y el italiano Matteo Berrettini (No.7).

Los tenistas favoritos de la audiencia mexicana

Rafael Nadal no es el único jugador atractivo para los fanáticos del tenis en México. Grigor Dimitrov (No. 28), búlgaro ganador de 8 títulos ATP también está entre los favoritos de la afición mexicana, así como el británico Cameron Norrie (No. 12) de 26 años, quien dio un gran salto en su ranking tras sumar sus primeros dos títulos en el Tour ATP en 2021.

La lista se completa con el tenista español, Pablo Carreño Busta (No. 21), de 30 años y con seis títulos ATP, su compatriota, Pablo Ándujar (No. 57 PR); el italiano Lorenzo Sonego (No. 26), los serbios Dusan Lajovic (No. 39) y Laslo Djere (No. 51) y el francés Benoit Paire (No. 56).

Finalmente, Estados Unidos llega a este Torneo con el mayor número de representantes. Este 2022 el ATP 500 de Acapulco contará con la presencia de Taylor Fritz (No. 22), John Isner (No. 25), Reilly Opelka (No. 29), Frances Tiafoe (No. 34), Tommy Paul (No. 41), Sebastian Korda (No. 43), Jenson Brooksby (No. 58), Marcos Giron (No. 66) y Brandon Nakashima (No. 68).

¿Cómo, cuándo y dónde ver el AMT?

En su XXIX edición, el Abierto Mexicano Telcel festejará la inauguración de su nueva casa en Acapulco. El Torneo se llevará a cabo del 21 al 26 de febrero y podrás disfrutar de la transmisión a través de ESPN. Además, podrás encontrar los resultados en el sitio oficial Abierto Mexicano de Tenis.

A continuación te compartimos los horarios para que no te pierdas ningún detalle de este magno evento.

Este año, tras la ausencia de Rafael Nadal en 2021, veremos en nuevas canchas a veteranos y nuevos talentos competir por el campeonato. ¿Cuál de los jugadores es tu favorito?

