‘El Perro Bermúdez’ anuncia que Qatar 2022 será su última Copa Mundial

Uno de los narradores y comentaristas deportivos más famosos del país es, sin duda, Enrique “el Perro” Bermúdez quien, tras 46 años de carrera en el medio periodístico, ha decidido que llegó el momento de cerrar un ciclo y anuncia su retiro. Lo hará en el marco de la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022.

El Perro Bermúdez anuncia su retiro

Previo al partido entre México y Estados Unidos, durante la transmisión de TUDN, el Perro Bermúdez fue reconocido con una cápsula televisiva para repasar los momentos más icónicos de su carrera. Dicho homenaje audiovisual solo fue el preámbulo para que el comentarista mexicano anunciara que cerrará sus micrófonos y lo hará a lo grande en el marco del Mundial de Fútbol de Qatar 2022.

Entre sus declaraciones mencionó que Qatar 2022 será su doceava Copa del Mundo. Asimismo, agradeció a su familia por el apoyo de tantos años, aunque se lamentó que muchas veces no pudo pasar el tiempo suficiente con sus seres queridos.

“En Qatar, que va a ser mi Copa del Mundo número 12, tras 44 años, digo adiós a las Copas del Mundo, será mi última Copa del Mundo que relataré y quiero agradecer al señor Jesucristo, a mi familia… muchas veces no me vieron, no estuve con ellos, no tuve esa satisfacción…”, dijo el comentarista durante la transmisión previo al encuentro.

En su discurso también agradeció a las empresas Televisa y Univisión; hizo mucho énfasis en el público y la afición futbolera, aunque también se dio el tiempo de agradecer a sus detractores.

“A mis compañeros, a las empresas Televisa, Univisión, y a ustedes, a la afición, sin el público no hubiera hecho nada. A los que me han apoyado y a mis detractores porque sus críticas ha sido mis aciertos, muchas gracias a todos y vamos por la Copa del Mundo 12, ahí se las dejo de tarea”, remató ‘El Perro’ Bermúdez’.

A continuación, pueden disfrutar de la cápsula completa:



La carrera del Perro Bermúdez

En 1976 el Perro Bermúdez inició su carrera como narrador de fútbol en Televisa, empresa donde trabajo hasta 2013. Su último partido narrado para Televisa fue la final de vuelta del Apertura 2013 entre América vs León. Después se mudó a Univisión, pero en 2018 regresó a Televisa para narrar los partidos de la Selección Mexicana en el Mundial de Rusia 2018. A partir de ahí se reintegró a la cadena de televisión en el espacio de TUDN.

Las once Copas del Mundo que ha cubierto el Perro Bermúdez:

Argentina 1978

España 1982

México 1986

Italia 1990

Estados Unidos 1994

Francia 1998

Corea-Japón 2002

Alemania 2006

Sudáfrica 2010

Brasil 2014

Rusia 2018

También cubrió siete Eurocopas, siete Copas América, tres Juegos Olímpicos, cuatro mundiales juveniles y cuatro Copas Confederaciones.

Sus frases más célebres

No cabe duda de que uno de los distintivos del Perro Bermúdez siempre han sido sus célebres frases, como “Aficionados que viven la intensidad del fútbol”, “Donde las arañas tejen su nido” y “Zambombazoooooooo”, entre muchas otras. ¿Cuál es tu favorita?

Y para ti, ¿cuál ha sido el momento más emblemático del Perro Bermúdez en la televisión deportiva?

